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AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım: "Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı diyor ki 'Amerikalılar beni aradı'. FETÖ'nün iadesini yanlış, eksik olarak talep etmişiz. Sayın İnce önce açıkla bakalım. Seni Amerika'dan kim aradı? Teksas

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 18:31 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım: "Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı diyor ki 'Amerikalılar beni aradı'. FETÖ'nün iadesini yanlış, eksik olarak talep etmişiz. Sayın İnce önce açıkla bakalım. Seni Amerika'dan kim aradı? Teksas'tan mı aradılar, Arizona'dan mı aradılar, Pensilvanya'dan mı aradılar? Yoksa 'Amerika anavatanım' diyen bir FETÖ'cü aramış olmasın. Seni işletmiş olmasınlar. Kimlerin sözüyle bu ülkenin Cumhurbaşkanına, Hükümetine iftira ediyorsun. Eğer, bu işin doğrusunu öğrenmek istiyorsan bir zahmet Adalet Bakanımıza git, sana bütün evrakları göstersin o zaman gerçek nedir anlamış olursun."


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