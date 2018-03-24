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AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım: "Gaziantep'e üçüncü bir üniversite daha kuruyoruz. Gaziantep'e Bilim ve Teknoloji Üniversitesi hayırlı uğurlu olsun."

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 15:27 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım: "Gaziantep'e üçüncü bir üniversite daha kuruyoruz. Gaziantep'e Bilim ve Teknoloji Üniversitesi hayırlı uğurlu olsun."

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