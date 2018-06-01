HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım: "HDP özgür bir parti değil. Kandil'in emrindedir, PKK'nın emrindedir. Kürtlerden, bölgeden oy alıp onların emrini yerine getiriyor. Sizin isteklerinizi değil, sizin taleplerinizi değil, dağ ne diyorsa onu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 18:25 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım: "HDP özgür bir parti değil. Kandil'in emrindedir, PKK'nın emrindedir. Kürtlerden, bölgeden oy alıp onların emrini yerine getiriyor. Sizin isteklerinizi değil, sizin taleplerinizi değil, dağ ne diyorsa onu yapıyor. Özgür olsunlar, PKK'yı açıkça lanetlesinler. PKK'ya açık karşı dursunlar, başımın gözümün üstünde yerleri var"


PARTNERDeğişmeyen yeri kalmadı! Son halini görünce şaşkına döndüDeğişmeyen yeri kalmadı! Son halini görünce şaşkına döndü
Arazisi iade edilen Rum, KKTC'de yaşama kararı aldıArazisi iade edilen Rum, KKTC'de yaşama kararı aldı
Kaza sanıldı, cinayet çıktı!Kaza sanıldı, cinayet çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal cephesinde sular durulmuyor! Bir açıklama daha

Fatih Portakal cephesinde sular durulmuyor! Bir açıklama daha

Emekli maaşında son dakika! Emeklinin bayram ikramiyesi veriliyor! İşte tarih

Emekli maaşında son dakika! Emeklinin bayram ikramiyesi veriliyor! İşte tarih

Abdüllatif Şener: Erdoğan ABD'de kimlerle görüştü bilmiyorum

Abdüllatif Şener: Erdoğan ABD'de kimlerle görüştü bilmiyorum

Son dakika! İspanya Başbakanı Mariano Rajoy istifa etti

Son dakika! İspanya Başbakanı Mariano Rajoy istifa etti

FLAŞ! Acıbadem, Fenerbahçe sponsorluğundan çekildi

FLAŞ! Acıbadem, Fenerbahçe sponsorluğundan çekildi

Hamile kadın ile kızına yaptıkları kan dondurdu

Hamile kadın ile kızına yaptıkları kan dondurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fatih Portakal'a 'kurmaca' haber tepkisi!

Fatih Portakal'a 'kurmaca' haber tepkisi!

Seçim sonucunu etkileyecek anket! AK Parti’li ve CHP’li seçmen yapılan araştırmada en az ekonomiden memnun

Seçim sonucunu etkileyecek anket! AK Parti’li ve CHP’li seçmen yapılan araştırmada en az ekonomiden memnun

Kaza sanıldı, cinayet çıktı!

Kaza sanıldı, cinayet çıktı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Nasuhi Güngör'ün Yenilikçi Hareket kitabı hakkında ilk kez konuştu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Nasuhi Güngör'ün Yenilikçi Hareket kitabı hakkında ilk kez konuştu!

LGS sat kaçta başlayacak saat kaçta bitecek? Sınav duası ve öğrencilere tavsiyeler!

LGS sat kaçta başlayacak saat kaçta bitecek? Sınav duası ve öğrencilere tavsiyeler!

Kadavraya cenaze töreni! 17 yıl sonra toprağa verildi

Kadavraya cenaze töreni! 17 yıl sonra toprağa verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.