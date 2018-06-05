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AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım: "Kürt kardeşlerimizin PKK diye bir sorunu var. Bunlar Kürtlerin de Türklerin de bütün masum insanların başının belasıdır. Bu belayı hep birlikte defetmeye azmettik, yemin ettik, inşallah birlikte başaracağ

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 14:34 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım: "Kürt kardeşlerimizin PKK diye bir sorunu var. Bunlar Kürtlerin de Türklerin de bütün masum insanların başının belasıdır. Bu belayı hep birlikte defetmeye azmettik, yemin ettik, inşallah birlikte başaracağız."


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