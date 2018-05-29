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AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım: "Mesele vallahi de billahi de Kürt meselesi değil, mesele Türkiye'nin güçlenerek büyümesini geciktirme, mesele Türk insanının zenginliğinin, her alanda gelişmesinin hazmedilememesi."

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 14:43 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım: "Mesele vallahi de billahi de Kürt meselesi değil, mesele Türkiye'nin güçlenerek büyümesini geciktirme, mesele Türk insanının zenginliğinin, her alanda gelişmesinin hazmedilememesi."


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