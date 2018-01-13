AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım: "Patatesin merkezi Niğde. Bunu biliyoruz. 2018'de yapacağımız destekleri, 2017'nin tam iki katına çıkaracağız. Hiç merak etmeyin, patatesiniz yerde, depoda kalmaz. Geçen sene 2 milyon lira destek vardı, bu sene 4 milyon olacak." (AA)