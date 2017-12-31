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AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım: "Son günlerde bir tartışma var, önüne gelen konuşuyor, neymiş? 'Biz bir düzenleme yapmışız, vatandaşları korumaya almışız'.

GÜNCEL HABERLERİ | 31.12.2017 13:39 | Son Güncelleme 1 saat önce

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım: "Son günlerde bir tartışma var, önüne gelen konuşuyor, neymiş? 'Biz bir düzenleme yapmışız, vatandaşları korumaya almışız'. Ne yapacaktık? Darbeye karşı, alçakların karşısına hayatını koyan insanlara 'Siz niye buraya geldiniz de bu darbeyi önlediniz' mi diyecektik?" (AA)

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