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AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım: "Tek bir insanımızın gönlünün bile kırılmasına rıza göstermeyiz. Bu ülkenin tek bir evladının kaybolmasına, hayatının kararmasına asla rıza göstermeyiz. Bir tek gencimizi, bir tek insanımızı dahi terör örg

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 18:11 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım: "Tek bir insanımızın gönlünün bile kırılmasına rıza göstermeyiz. Bu ülkenin tek bir evladının kaybolmasına, hayatının kararmasına asla rıza göstermeyiz. Bir tek gencimizi, bir tek insanımızı dahi terör örgütlerine, cinayet şebeklerine feda etmeyiz. Ayrımcılık yapan kimseyi aramızda barındırmayalım. "


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Başbakan Binali Yıldırım Batman

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