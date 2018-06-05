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AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım: "Türkiye partisi olacağım, diye HDP sizden destek istedi değil mi? Siz de inandınız, oy verdiniz. Sonra ne oldu? Kandil'in emrine girdiler. 'Kandil'in emrindeyiz' dediler. Oyu Kürt kardeşimden alacaksın, o

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 17:43 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım: "Türkiye partisi olacağım, diye HDP sizden destek istedi değil mi? Siz de inandınız, oy verdiniz. Sonra ne oldu? Kandil'in emrine girdiler. 'Kandil'in emrindeyiz' dediler. Oyu Kürt kardeşimden alacaksın, ondan sonra Kandil'e selam duracaksın. Yok böyle bir şey."


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