AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım: "Türkiye'nin güney sınırlarından ülkemize, insanımıza yapılan saldırıların, tacizlerin elbette karşılıksız kalmayacağını cümle alem bilmelidir. Bu ülkeye içeriden ve dışarıdan terör marifetiyle zarar vermek isteyenler, misliyle karşılığını alacaktır." (AA)
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