AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Benim belediye başkanlığımdan önce meşhur Ümraniye çöplüğü faciası vardır. Kim vardı? Cumhuriyet Halk Partisi ve o çöplük patlamasında 39 vatandaşımız maalesef öldü. Ama şimdi biz orayı spor tesisleri yaptık. Nereden nereye..." dedi. Erdoğan, partisinin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen Genel Merkez Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi'ne katılarak partililere hitap etti. Eski ve yeni Türkiye arasında demokrasiden, ekonomiye her alanda büyük farklar olduğunu belirten Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin tamamında ve 16 yılda AK Parti iktidarlarının yaptığı hizmetleri karşılaştırdı. Türkiye'nin geldiği yerin ancak bu şekilde anlaşılabileceğine işaret eden Erdoğan, iktidara gelirken Türkiye'de eğitim, sağlık, adalet, emniyet, tarım, ulaştırma, enerji ve dış politikada bir farklılık olacağı sözünü verdiklerini hatırlattı. Eğitimde, Cumhuriyet tarihinin tamamında 343 bin derslik yapıldığını, 16 yılda buna 284 bin derslik ilave ettiklerini anlatan Erdoğan, 526 bin olan öğretmen sayısına da 584 bin öğretmen daha eklediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 76 olan üniversite sayısına, yapılan son düzenleme ile 131 üniversite daha kazandırdıklarına işaret ederek, üniversitelerde 34 bin olan öğretim üyesi sayısına 43 bin öğretim üyesi daha kazandırdıklarını bildirdi. Yüksek öğrenim yurtlarında 182 bin olan yatak sayısını 634 bine çıkarttıklarını vurgulayan Erdoğan, 278 bin olan lisanslı sporcu sayısına ise 8 milyon 368 bin genci daha eklediklerini anlattı. - "817 bin yeni konut ilave ettik" İnternet altyapısında genişbant abone sayısının 69 milyona ulaştığını dile getiren Erdoğan, "Biz iktidara gelene kadar TOKİ vasıtasıyla sadece 43 bin konut yapılmıştı. Biz bunun üzerine 817 bin yeni konut daha ilave ettik." diye konuştu. Erdoğan, hastane sayılarını iki katından fazla artırdıklarını ve şehir hastaneleriyle de standartları iyice yükselttiklerini vurguladı. Hastanelerdeki cihazların sayısını ise 10-15 katına çıkardıklarına işaret eden Erdoğan, 378 bin olan sağlık çalışanı sayısına ise 540 bin çalışanı daha eklediklerini söyledi. Çoğu işe yaramayan 618 ambulansın yerine kara, hava, deniz ve mobil olmak üzere 5 bin ambulans ilave ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlığın yanı sıra devrim yapılan bir başka alanın da ulaşım olduğunu aktararak, 20 bin kilometre bölünmüş yol, 258 tünel yaptıklarını ifade etti. Sivas'tan İzmir'e, Bursa'dan Antalya'ya, Mersin'den Gaziantep'e inşaatı süren birçok yeni hızlı tren hattı olduğunu da vurgulayan Erdoğan, "Ülkemizdeki 26 havalimanına 29 havalimanı daha ilave ettik. Havayolunu halkın yolu haline getirdik. Bugün sizin için çok sıradan bir hadise olan uçak yolculuğu bizim çocukluğumuzda ancak hayalini kurabildiğimiz bir lükstü. Biz uçağı nasıl seyrederdik biliyor musunuz? Sırt üstü yatardık, havadan geçen uçağı seyrederdik ama şimdi artık yaşıyoruz." ifadelerini kullandı. Baraj, hidroelektrik, içme suyu tesisi ve ağaçlandırılmış alan sayılarını yükselttiklerini kaydeden Erdoğan, tarım sektörüne sağladıkları destekle bu alandaki milli gelirin 37 milyar dolardan, 187 milyar dolara çıktığını söyledi. Arazi toplulaştırmalarıyla tarım alanlarının verimli kullanımını da teşvik ettiklerini anlatan Erdoğan, "Bizden önce yılda 2 milyar lira olan sosyal yardımları geçtiğimiz yıl 38 milyar liraya çıkardık. Dünyadaki büyük projelerin yarısından çoğunu gerçekleştiren bir ülke haline geldik." dedi.

- "Sizlerin çağındayken bizim hayallerimiz vardı" Erdoğan, gençlere hitaben, "Daha önce Türkiye'de iktidara gelenler acaba bir Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü yapabildiler mi? Böyle somut söyleyeyim. Sorun onlara, size verebilecekleri bir tane olumlu cevap yoktur." ifadelerini kullandı. Ziya Paşa'nın "Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri" sözünü anımsatan Erdoğan, tüm bu icraatleri iğneyle kuyu kazar gibi teker teker planlayıp, programlayıp, kaynağını bularak, emek vererek gerçekleştirdiklerini anlattı. Erdoğan, "Bu kadar büyük hizmetleri yapabilmemizi hayallerimize, imanımıza borçluyuz. İnanıyoruz, üstünsünüz. İnanacaksınız, üstünsünüz. Hiç endişeniz olmasın, sizlerin çağındayken bizim hayallerimiz vardı. Sadece kendimize, ailemize ilişkin değil, ülkemize, milletimize, ümmetimize, dünyamıza ilişkin hayallerimiz vardı." şeklinde konuştu. O dönem arkadaşlarıyla nasıl bir Türkiye'de yaşamak istediklerini düşünüp, tartışıp, müzakere ettiklerini belirten Erdoğan, okuyup, kendilerini yetiştirdikçe hayallerinin ideallere, tecrübe kazandıkça da bu ideallerin projelere dönüştüğünü söyledi.

- "16 yılda üç buçuk kat büyüttüğümüz bir Türkiye fotoğrafı çıktı" Cumhurbaşkanı Erdoğan, projelerin milletle paylaşılmasıyla siyasette önlerinin açıldığını ve milletin teveccühüyle icraatleri gerçekleştirdiklerini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Gençler, unutmayın İstanbul Ümraniye... Benim belediye başkanlığımdan önce meşhur Ümraniye çöplüğü faciası vardır. Kim vardı? Cumhuriyet Halk Partisi ve o çöplük patlamasında 39 vatandaşımız maalesef öldü. Ama şimdi biz orayı spor tesisleri yaptık. Nereden nereye... CHP pisliktir. CHP çöplüktür. CHP hava kirliliğidir. CHP susuzluktur. İstanbul'a geldiğimde su yoktu. Benzin istasyonları gibi su istasyonları kuruluyordu o zaman. Hamdolsun geldik, 180 kilometreden İstanbul'a su getirdik ve artık İstanbul'un bizden sonra su problemi olmadı. İşte icraatteki her başarımız bizi daha büyük projelere, hedeflere yöneltti. Sonuçta da işte bu şekilde 16 yılda üç buçuk kat büyüttüğümüz bir Türkiye fotoğrafı çıktı." - "Ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayaller kurun"

Erdoğan, gençlere, "Sizlerden ricam, kendinizle birlikte ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayaller kurun. Öyle büyük hayaller kurun ki içinde özgürlükten barışa, sevgiden dostluğa, dayanışmaya kadar her şey olsun. Ancak bu şekilde geleceğin büyük ve güçlü Türkiyesinin inşasında yer alabilirsiniz." tavsiyesini verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Gençler, hiç kimsenin sizin hayallerinizi karartmasına, ufkunuzu daraltmasına, vizyonunuzu köreltmesine izin vermeyin. Ne kadar özgür düşünürseniz kendinize o kadar parlak bir gelecek kurabilirsiniz. Ne kadar bilinçli hareket ederseniz kendinizi o derece sağlam bir temelin üzerinde bulursunuz. AK Parti Gençlik Kolları bünyesinde işte bunun için varsınız. Ben sizden, gençliğinizden vazgeçmenizi değil, tam tersine gençlik ateşinizi kendiniz, aileniz, ülkeniz ve milletiniz için sürekli harlamanızı, canlı tutmanızı istiyorum. Sizin heyecanınız, enerjiniz, şefkiniz, umutlarınız bizim en büyük güç kaynağımızdır, bunu böyle biliniz. Hamdolsun sizler gibi yol arkadaşlarım olduğu sürece önümde bırakınız seçimi, aşılmayacak hiçbir dağ, çözülmeyecek hiçbir sorun, verilmeyecek hiçbir mücadele görmüyorum."