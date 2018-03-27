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AK Parti Genel Sekreteri Şahin:

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 20:31 | Son Güncelleme

"21. yüzyıl, Türkiye Cumhuriyeti yüzyılı olacaktır. 21. yüzyıla damgasını vuran devlet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olacaktır. Bundan en küçük bir tereddütümüz yok" - "Bugün Türkiye bölgesel bir güçtür. Bugün Türkiye istikrar abidesi bir ülke olarak küresel bir aktördür. Hiç şüphesiz ki bizi yolumuzdan döndürmeye çalışanlar, ayağımıza pranga vurmaya çalışanlar, bizi hedeflerimizden uzaklaştırmaya çalışanlar var. Ancak bizi asla yolumuzdan döndüremeyecekler"

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "21. yüzyıl, Türkiye Cumhuriyeti yüzyılı olacaktır. 21.yüzyıla damgasını vuran devlet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olacaktır. Bundan en küçük bir tereddütümüz yok." dedi.

Şahin, Mamak Belediyesince bir restoranda düzenlenen Yerel Buluşmalar İstişare Toplantısında yaptığı konuşmasında Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik'e başarılar diledi.

Türk ordusunun bütün mazlum ve mağdur milletlerin umudu olduğuna dikkati çeken Şahin, "Bugün Türk ordusu İslam'ın son ordusudur. Onun için bizlerin duaları onlara zırh, kalkan olsun. Hiç şüphesiz ki gerektiğinde genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle hepimiz cepheye koşmaya hazırız. Ancak şu anda kahraman ordumuz vaziyeti layıkıyla kontrol etmiş, Afrin şehir merkezini terör unsurlarından temizlemiş durumdadır." diye konuştu.

Zeytin Dalı Harekatı'nda tek amacın sınırların ötesindeki terör unsurlarını temizlemek ve ülkenin huzurunu, refahını ve sükununu tesis etmek olduğunu vurgulayan Şahin, "Bizim hiç kimsenin tek bir karış toprağında gözümüz yok. Bizim hiç kimsenin huzurunda sükununda gözümüz yok. Ancak bizim topraklarımıza göz koyanlara, huzurumuzu, sükunumuzu bozmak isteyenlere de asla ve asla gösterecek toleransımız yok. Bu bilinçle uluslararası hukuktan doğan haklarımızı kullanarak, bu harekatımızı sürdürüyoruz ve sürdürmeye de devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Şahin, sivil toplum kuruşlarının önemini dile getirerek, örgütlenmenin önündeki engelleri kaldıracak reform niteliğinde çalışmalar gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Şahin, AK Parti'nin milletin gösterdiği hedefler doğrultusunda siyaset yaptığını ve bir anadolu hareketi olduğunu söyledi.

"Bizler dünyamızı bir güneş gibi aydınlatan medeniyetimizin bir güneş gibi günümüzdeki sancaktarları, bayraktarları olmaya ahdetmiş bir siyasi anlayışın temsilcileriyiz." diyen Şahin, Türkiye Cumhuriyeti Devletini ilelebet payidar kılmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirtti.

Şahin, AK Parti'nin herhangi bir etnik, inanç veya ideoloji grubunun partisi değil, tüm vatandaşların ve Türkiye'nin partisi olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugün Türkiye bölgesel bir güçtür. Bugün Türkiye istikrar abidesi bir ülke olarak küresel bir aktördür. Hiç şüphesiz ki bizi yolumuzdan döndürmeye çalışanlar, ayağımıza pranga vurmaya çalışanlar, bizi hedeflerimizden uzaklaştırmaya çalışanlar var. Ancak bizi asla yolumuzdan döndüremeyecekler. Bizi 2023, 2053, 2071 hedeflerimizden asla uzaklaştıramayacaklar. Bizim siyasi anlayışımız şudur. Ülkemizin her bir santimetrekaresinde huzuru, refahı, sükunu tesis etmek, güçlendirmek, ekmeğimizi daha büyütmek, yaşam kalitemizi daha da yükseltmek."

Türkiye'nin mazlum ve mağdurların da umudu bir ülke olmasından dolayı daha fazla çalışmaları gerektiğini belirten Şahin, "21. yüzyıl, Türkiye Cumhuriyeti yüzyılı olacaktır. 21.yüzyıla damgasını vuran devlet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olacaktır. Bundan en küçük bir tereddütümüz yok." dedi.

Programda Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül ve Mamak Kaymakamı Ziya Polat da birer konuşma yaptı.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin Mamak Belediyesi Yerel Buluşmalar İstişare Toplantısı

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