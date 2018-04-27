Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "24 Haziran inşallah bizler için yeni bir milat olacaktır, hiç endişe etmeyin." dedi. Erdoğan, partisinin genel merkezinde AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda partililere hitap etti. AK Parti iktidarlarında Türkiye'yi, bölgesinde ve dünyada sözü dinlenen, itibarlı, kendi siyasetini üretme ve sahada uygulama imkanına sahip bir devlet haline getirdiklerini belirten Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Cudi'ye, Gabar'a Tendürek'e Besler'e, Kandil'e gitme, orada ne işin var, Ankara'da otur." dediğini hatırlattı. Anamuhalefet liderinin Fırat Kalkanı ve Afrin operasyonlarında da "Ne işin var orada?" dediğini aktaran Erdoğan, "Peki o zaman Hatay'a niye gittiniz? Çünkü biz Hatay'a gittik. Şimdi yeni bir şey geldi aklıma, 'yürüyeceksin, Kemal yürüyecek arkandan.' Şimdi böyle bir durum var. Hamdolsun böyle bir durumun içindeyiz. Plan, proje her şey bizde. O da sağolsun yine de kırmıyor bizi, geliyor arkamızdan. Ama Reyhanlı'ya değil, daha beri, oraya geliyor. Oraya gelmesinde bile fayda var. Eksiği var spor, sanat o camia yanında değildi. Olur ya bir şeyler fark edilebilir." ifadelerini kullandı.

- "Bay Kemal, ülkemize gelen Suriyeli mültecilere burayı dar etti" Erdoğan, yeni dönemde, "Dünya beşten büyüktür." iddialarını da hayata geçireceklerine işaret ederek, "AK Parti iktidarlarında ülkemizde, bölgemizde ve dünyada ne kadar mazlum, mağdur, garip varsa hepsine de sahip çıkmaya çalıştık ama Bay Kemal, ülkemize gelen Suriyeli mültecilere burayı dar etti. Hatırlayın, seçim kampanyalarında ne dedi? 'Ne işi var bunların burada. Biz, gelir gelmez bunları geri göndereceğiz.' dedi. Bunlarda vicdan yok. Bunlar da o ensar anlayışı yok. Bunlarda ecdadımızdan devraldığımız o merhamet duygusu yok. Niye? Çünkü bunların karakterinde de bu var." diye konuştu. - "Önümüzdeki dönemde daha çok 'özgürlük' diyoruz" Yeni dönemde dünyayı herkes için daha yaşanabilir hale getirmenin mücadelesini vereceklerinin altını çizen Erdoğan, şöyle devam etti: "Bütün bunlar için önümüzdeki dönemde 'daha çok demokrasi' diyoruz, 'daha çok özgürlük' diyoruz, 'daha geniş haklar' diyoruz. İşte bunun için önümüzdeki dönemde 'daha fazla refah' diyoruz, 'daha fazla zenginlik' diyoruz, 'daha büyük, ileri atılımlar' diyoruz. İşte bunun için önümüzdeki dönemde 'daha çok huzur, daha çok güven, daha çok yatırım' diyoruz. Türkiye'nin yeni döneminin; yürütmenin daha etkin, yasamanın bu noktada daha itibarlı, yargının daha bağımsız çalıştığı bir dönem olacağını da özellikle hatırlatmak isterim."

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, yeni dönemi kadınlar, gençler ve 81 milyon vatandaşın her biriyle inşa edeceklerini dile getirerek, Türkiye'nin 81 vilayetinin tamamıyla büyütüp, kalkındırıp, geliştireceklerini anlattı. "Geçtiğimiz 15 yılda Türkiye'yi nasıl Cumhuriyet döneminin tamamında yapılanlara denk hizmetlerle donatmışsak, önümüzdeki süreçte bu güçlü alt yapı üzerinde çok daha fazla icraatlara imza atacağız." diyen Erdoğan, söz verdikleri şekilde ülkeyi 2023 hedeflerine de ulaşacaklarını vurguladı. - "Meclis'te birbirlerine milletvekili ikram ederek mi milli iradeyi yüceltecekler?" Böylece gençler ve çocuklara 2053 ve 2071 vizyonlarını da hayata geçirebilecekleri büyük ve güçlü Türkiye'yi emanet etme imkanına kavuşacaklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti: "Biz, milletimize bunları taahhüt ediyoruz. Seçim bildirgemiz ve beyannamemizde çok daha fazlasını manifestomuzla birlikte milletimizle paylaşacağız. Peki diğerleri milletimize ne vadediyorlar? Ecdadımıza hakaret ederek mi milletimize hizmet edecekler? Terör örgütleriyle kol kola gezerek mi ülkemizi güçlendirecekler? Her türlü karanlık oyunun başrolüne talip olarak mı devletimizin önünü açacaklar? Meclis'te birbirlerine milletvekili ikram ederek mi milli iradeyi yüceltecekler? Türkiye'yi buldukları her fırsatta yabancılara şikayet ederek mi karşı karşıya bulunduğumuz iç ve dış tehditlerin üstesinden gelecekler?