AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Cemil Çiçek, "Bizim rakibimiz biziz, muhalefet değil. Son kamuoyu araştırmalarına da bakarsanız ne yaparlarsa yapsınlar muhalefet partileri Akdeniz makisi gibi, boyu bir türlü büyümüyor." dedi.

Çiçek, partisinin Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, AK Parti'nin bugüne kadar girdiği seçimlerden en zorlusunun, 2019'daki seçimler olacağını, milletin desteği, teşkilat mensuplarının çalışmalarıyla bu seçimlerden de başarıyla çıkılacağını söyledi.

AK Parti'nin 2002'den bu yana Türkiye'nin her köşesine çok önemli hizmetler yaptığını belirten Çiçek, şöyle konuştu:

"Biz nereye gidersek gidelim mutlaka oraya hizmet yapmışızdır. Bizim rakibimiz biziz, muhalefet değil. Son kamuoyu araştırmalarına da bakarsanız ne yaparlarsa yapsınlar muhalefet partileri Akdeniz makisi gibi boyu bir türlü büyümüyor. Dolayısıyla o da bizi bir rehavete sevk etmemeli. 'Bu millet CHP'ye oy vermez, zaten küçük partiler. Bizi tercih etmeleri için yeteri kadar hizmetimiz de var' dememeliyiz. Böyle bir iyimserlik bize muhalefetten çok daha fazla zarar verir."