AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Cemil Çiçek, "Bizim rakibimiz biziz, muhalefet değil. Son kamuoyu araştırmalarına da bakarsanız ne yaparlarsa yapsınlar muhalefet partileri Akdeniz makisi gibi, boyu bir türlü büyümüyor." dedi.
Çiçek, partisinin Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, AK Parti'nin bugüne kadar girdiği seçimlerden en zorlusunun, 2019'daki seçimler olacağını, milletin desteği, teşkilat mensuplarının çalışmalarıyla bu seçimlerden de başarıyla çıkılacağını söyledi.
AK Parti'nin 2002'den bu yana Türkiye'nin her köşesine çok önemli hizmetler yaptığını belirten Çiçek, şöyle konuştu:
"Biz nereye gidersek gidelim mutlaka oraya hizmet yapmışızdır. Bizim rakibimiz biziz, muhalefet değil. Son kamuoyu araştırmalarına da bakarsanız ne yaparlarsa yapsınlar muhalefet partileri Akdeniz makisi gibi boyu bir türlü büyümüyor. Dolayısıyla o da bizi bir rehavete sevk etmemeli. 'Bu millet CHP'ye oy vermez, zaten küçük partiler. Bizi tercih etmeleri için yeteri kadar hizmetimiz de var' dememeliyiz. Böyle bir iyimserlik bize muhalefetten çok daha fazla zarar verir."
Çiçek, Türkiye'nin 50 yıldır terörle uğraştığını, bunun bir hükümet değil ülke sorunu olduğunu vurguladı.
Bugüne kadar birçok hükümet geldiğini ama hala Türkiye'nin terör sorunu bulunduğunu aktaran Çiçek, şunları kaydetti:
"Bu, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir sorunudur. Çünkü bir ülkeyi güçsüz, kuvvetsiz bırakmanın yolu vekalet savaşlarının en uygun aleti, edevatı terördür. Onun için de ipin ucu puştların elinde. Dolayısıyla da kolay kolay bırakmıyorlar. Geçmişte bunu anlatmakla zorluk çekiyorduk. Ama bugün Suriye'ye, Irak'a, İran'a bakın bu iplerin ucunda kimin olduğu çok açık ve net ortaya çıkıyor. Keşke muhalefet, Meclisin içindeki ve dışındakiler de terör meselesinin bir Türkiye Cumhuriyeti'nin sorunu olduğunu bilseydi, iş birliğini yapmak daha kolay olacaktı. Zannediyor ki AK Parti gidip kendileri gelirse Kandil ertesi gün çadırı toplayıp dağılacak. PYD kamplarını bırakacak. AK Parti terör sorununu gündemin arka sıralarına itebilmek için elinden gelen çabayı gösteriyor."
- "2017 yeniden yükselişe start verme adına milat oldu"
TBMM İdare Amiri ve AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu da 2016'nın yeniden canlanma destanı yazma adına bir milat olduğunu söyledi.
2016'da Ankara'nın darbeleri püskürtmenin başkenti haline geldiğini vurgulayan Gündoğdu, "2017, istikrarı garanti etme ve yeniden yükselişe start verme adına milat oldu. 2018 de gelecek nesillerin istikbalini inşa etme, kurtarma ve bu milletin vatanına, bayrağına, ezanına göz dikenlere fırsat vermeme yılı olsun." dedi.
Toplantıya, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, AK Parti Ankara İl Başkanı Mustafa Nedim Yamalı, milletvekilleri ve partililer katıldı.
(AA)
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