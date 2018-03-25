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AK Parti Giresun 6. Olağan İl Kongresi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 15:44 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: (2) - "2019'da AK Parti'yi ve MHP ile yapmış olduğumuz cumhur ittifakını gelmiş geçmiş en yüksek oy oranları ile tanıştıracağız. Onun için MHP'li kardeşlerimizle el ele vererek, omuz omuza vererek dayanışma içerisinde inşallah 2019 seçimlerinde sandıkları patlatacak, ümmetin, milletin birliğini, beraberliğini zirveye taşıtacağız" - "(Nasıl olsa 16 Nisan günü Giresun'da yüzde 62 aldık, Türkiye genelinde yüzde 52 aldık) diye kesinlikle rehavete kapılmayacağız. Rakiplerimizin beceriksizliklerine bakıp kesinlikle gevşemeyeceğiz" - "Biz parti olarak her an seçime hazırlıklı olan, her an seçim olacakmış gibi çalışan bir siyasi hareketiz. Bu alışılmış bir parti değil, bu bir dava. İşte bunun farklılığı var. Milleti sadece seçim dönemlerinde hatırlayanlar, elbette bizim hizmet aşkımızı anlayamazlar"

GİRESUN (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2019'da AK Parti'yi ve MHP ile yapmış olduğumuz cumhur ittifakını gelmiş geçmiş en yüksek oy oranları ile tanıştıracağız. Onun için MHP'li kardeşlerimizle el ele vererek, omuz omuza vererek dayanışma içerisinde inşallah 2019 seçimlerinde sandıkları patlatacak, ümmetin, milletin birliğini, beraberliğini zirveye taşıtacağız." dedi.

Erdoğan, 19 Eylül Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Giresun 6. Olağan İl Kongresi'nde, ülke genelinde olduğu gibi Giresun'da da tarihe geçecek, ülke ve millet düşmanlarına esaslı bir Osmanlı tokadı indirecek bir zafere koşmak istediklerini söyledi.

Salondakilere "Erken kalkan yol alır." diye seslenen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Birileri bizim 2019 seçimlerinin startını şimdiden vermiş olmamızı, kuruntularına, vesveselerine, aslı astarı olmayan spekülasyonlarına alet ediyor. Kimi çevreler, bizim dinamizmimiz üzerinden kendilerince senaryolar geliştiriyorlar. Oysa biz parti olarak her an seçime hazırlıklı olan, her an seçim olacakmış gibi çalışan bir siyasi hareketiz. Bu alışılmış bir parti değil, bu bir dava. İşte bunun farklılığı var. Milleti sadece seçim dönemlerinde hatırlayanlar, elbette bizim hizmet aşkımızı anlayamazlar. Onlar seçim döneminde bunu hatırlıyorlar."

- "Oyları yükseldikçe böbürlenen değil, sorumluluğu artan bir teşkilatız"

Erdoğan, Giresun'a son bir yıl içerisinde üçüncü kez geldiğini belirterek, "Dün Samsun'daydım, Samsun'a bir yıl içerisinde beşinci kez gidişim oldu. Niye? Durmak yok yola devam. Gerek yatırımlarla gerek parti çalışmalarıyla bu işi sürdüreceğiz. Rabb'im yan gelip yatana vermiyor, çalışana veriyor. Biz de çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Siyaseti ikbal kapısı, makam ve prestij aracı olarak görenlerin kendilerinin millet sevdasını ve 81 milyonla kurduğu gönül bağını asla kavrayamacağını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Aşk olmadan hedef, ideal, vizyon olmadan siyaset de yapılamaz. Siyaset bir sevda işidir, muhabbet işidir. Kendini milletine adama, vakfetme işidir. Şunu hiçbir zaman unutmayın; biz AK Parti teşkilatı olarak büyüdükçe kibri artan değil, büyüdükçe tevazusu artan, toprağa daha da yaklaşan bir partiyiz. Teşkilatıma özellikle bunu söylüyorum. Biz Mevlana'nın diliyle 'Tevazuda toprak gibi olacağız.' Asla gurur, kibir bizde olmayacak. Gurur, kibir Rabb'ime aittir. Biz oyları yükseldikçe böbürlenen değil, sorumluluğu artan bir teşkilatız, bunu da böyle bileceğiz."

- "Türkiye'de siyasetin rotasını yeniden belirleyeceğiz"

Kendilerinin omuzlarındaki mesuliyetin ağırlığını ve taşıdıkları emanetin yükünü hisseden bir parti olduklarını dile getiren Erdoğan, "Bunun için Allah'ın izniyle aziz milletimizin teveccühüyle 2019'da AK Parti'yi ve Milliyetçi Hareket Partisi ile yapmış olduğumuz cumhur ittifakını gelmiş geçmiş en yüksek oy oranları ile tanıştıracağız. Onun için MHP'li kardeşlerimizle el ele vererek, omuz omuza vererek dayanışma içerisinde inşallah 2019 seçimlerinde sandıkları patlatacak, ümmetin, milletin birliğini, beraberliğini zirveye taşıtacağız." dedi.

Türk siyasi tarihinde çığır açmış, ilklere rekorlarla imza atmış bir hareket olarak 2019'a da damgalarını vuracaklarının altını çizen Erdoğan, "2019 seçimlerinde elde edeceğimiz başarılarla tarihin akışını değiştirecek, Türkiye'de siyasetin rotasını yeniden belirleyeceğiz. İşte bu hedefleri gerçekleştirmek için şimdiden ya Allah bismillah diyip yola revan oluyoruz. Hem partimizi bu kongrelerle yeniliyoruz hem milletimizle bağımızı güçlendiriyoruz hem de geleceğe hazırlanıyoruz. Elhamdülillah şimdi dışarda şu salonun dört misli katılım vardı çünkü salon ufak, buraya giremediler. Heyecan, coşku, hepsi vardı. Şimdi salonda da maşallah coşku iyi ama salon ufak." şeklinde konuştu.

Erdoğan, salondakilere "Bu salondaki siz dava arkadaşlarım başta olmak üzere, görev alsın almasın AK Parti gönüllüsü tüm kardeşlerimden 2019'a kadar çok büyük gayret bekliyorum. Kapı kapı dolaşarak bu ülkeye, bu millete elbette Giresun'a dair projelerimizi kardeşlerimize anlatmanızı istiyorum. Tabii şimdi malum iki ilçe dışında Giresun'un ilçeleri AK Parti'nin. Şimdi hedef, 2019 Mart'ında tüm ilçelerin belediye başkanlıklarını kazanmak, Giresun halkı buna hazır." diye seslendi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına adaylığı döneminde partili kadınların seçmenlere kahve hediye ettiğini anımsatan Erdoğan, bu uygulamanın Giresun'da da devam ettirilmesini istedi.

(Sürecek)

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AK Parti Giresun 6. Olağan İl Kongresi Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

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