GİRESUN (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2019'da AK Parti'yi ve MHP ile yapmış olduğumuz cumhur ittifakını gelmiş geçmiş en yüksek oy oranları ile tanıştıracağız. Onun için MHP'li kardeşlerimizle el ele vererek, omuz omuza vererek dayanışma içerisinde inşallah 2019 seçimlerinde sandıkları patlatacak, ümmetin, milletin birliğini, beraberliğini zirveye taşıtacağız." dedi.

Erdoğan, 19 Eylül Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Giresun 6. Olağan İl Kongresi'nde, ülke genelinde olduğu gibi Giresun'da da tarihe geçecek, ülke ve millet düşmanlarına esaslı bir Osmanlı tokadı indirecek bir zafere koşmak istediklerini söyledi.

Salondakilere "Erken kalkan yol alır." diye seslenen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Birileri bizim 2019 seçimlerinin startını şimdiden vermiş olmamızı, kuruntularına, vesveselerine, aslı astarı olmayan spekülasyonlarına alet ediyor. Kimi çevreler, bizim dinamizmimiz üzerinden kendilerince senaryolar geliştiriyorlar. Oysa biz parti olarak her an seçime hazırlıklı olan, her an seçim olacakmış gibi çalışan bir siyasi hareketiz. Bu alışılmış bir parti değil, bu bir dava. İşte bunun farklılığı var. Milleti sadece seçim dönemlerinde hatırlayanlar, elbette bizim hizmet aşkımızı anlayamazlar. Onlar seçim döneminde bunu hatırlıyorlar."