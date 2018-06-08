AK Parti Giresun milletvekili Cemal Öztürk ile vatandaşın tokalaşma anı tebessüm ettirdi!

dönem Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi adaylar Giresun’da seçim gezilerini sürdürüyor. Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Giresun Milletvekili ve milletvekili adayı Cemal Öztürk, Çanakçı ilçesinde gezilerine devam etti.

İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI



Vatandaşlarla tokalaşan ve sohbet eden Öztürk, kıraathanede oyun oynayan vatandaşların bulunduğu masaya geldiğinde ise bir vatandaşla tokalaşması ortaya ilginç görüntüler çıkardı.

BİR ELİYLE OYUNA DEVAM ETTİ DİĞER ELİYLE VEKİLLE TOKALAŞTI



Bir elinde oyun kağıtları olan vatandaş diğer eliyle de tokalaşmak isteyen vekilin elini sıkınca ortaya ilginç görüntü çıktı. Bu görüntü ise sosyal medya da ilgi odağı oldu. (İHA)



