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AK Parti Giresun milletvekili Cemal Öztürk ile vatandaşın tokalaşma anı tebessüm ettirdi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 17:45 | Son Güncelleme

Giresun’da seçim turuna çıkan AK Parti Giresun Milletvekili ve adayı Cemal Öztürk ile bir vatandaşın tokalaşma anında yaşananlar tebessüm ettirdi.

AK Parti Giresun milletvekili Cemal Öztürk ile vatandaşın tokalaşma anı tebessüm ettirdi!
  1. dönem Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi adaylar Giresun’da seçim gezilerini sürdürüyor. Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Giresun Milletvekili ve milletvekili adayı Cemal Öztürk, Çanakçı ilçesinde gezilerine devam etti.

İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Vatandaşlarla tokalaşan ve sohbet eden Öztürk, kıraathanede oyun oynayan vatandaşların bulunduğu masaya geldiğinde ise bir vatandaşla tokalaşması ortaya ilginç görüntüler çıkardı.

BİR ELİYLE OYUNA DEVAM ETTİ DİĞER ELİYLE VEKİLLE TOKALAŞTI

Bir elinde oyun kağıtları olan vatandaş diğer eliyle de tokalaşmak isteyen vekilin elini sıkınca ortaya ilginç görüntü çıktı. Bu görüntü ise sosyal medya da ilgi odağı oldu. (İHA)


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Anahtar Kelimeler:
giresun Çanakçı ak parti Cemal Öztürk

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
helal olsun iplememiş... oy zamanı halkın arasına gelirlee anca millet sayesinde vekil olur lüks içinde yaşarlar milletede tepeden bakarlar hepsi aynı her partiliside aynı . seçim halkın jçkendine efendi seçtiği bir şeydir kimse oy kullanmasın .
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