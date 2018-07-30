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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan bedelli askerlik yapacaklar için önemli açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 12:36 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, bedelli askerlik yapacakların hangi birliklerde eğitim göreceklerine ilişkin ilk resmi açıklama, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan geldi. Turan, 'Bedelli askerlikte 21 günlük eğitimin 11 il 13 birlikte yapılması planlanıyor'' derken, Turan’ın da değindiği 13 birlik ortaya çıktı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan bedelli askerlik yapacaklar için önemli açıklama

Bedelli askerlikle ilgili planlamalar devam ederken TBMM’den geçen kanunun, Cumhurbaşkanınca imzalanıp, Resmi Gazetede yayınlanması bekleniyor. Bu aşamadan sonra 3 ay süre ile bedelli başvuruları alınacak ve celp dönemleri de Kasım ayından itibaren belirlenecek. 25 ve daha büyük yaştakiler, 15 bin lira karşılığında 21 gün askerlik yapacaklar.

11 İL 13 BİRLİK

Sözcü'nün haberine göre, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, bedelli askerlerin 11 ildeki 13 askeri birliğe dağıtılmasının öngörüldüğünü açıkladı. Turan, ”21 günlük eğitimin, 11 il ve 13 birlikte yapılması planlanıyor. Askeri birlikler arasında Çanakkale’deki 3’üncü Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı ve 116’ncı Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı da bulunmaktadır. Eğitim için gelecek olanlar aynı zamanda esnafımızdan alışveriş yaparak ekonomiye katkı sağlayacak. Askerlerimizin yakınları burada konaklayarak, gezerek, hem turizme, hem de ekonomiye destek olacak” dedi. Turan’ın da değindiği 13 birlik şöyle:

58’inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı – Burdur

5’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Sivas

1’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Manisa

3’üncü Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Antalya

48’inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı – Tokat

15’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Amasya

59’uncu Topçu Eğitim Tugay Komutanlığı – Erzincan

3’üncü Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı-Ezine-Çanakkale

1’inci Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı-Aydın

116’ncı Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Çanakkale

9’uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Bilecik

Jandarma Muhabere Eğitim Tabur Komutanlığı-Seferihisar-İzmir

10’uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Bornova-İzmir

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Esnaftan alışveriş yapıp ekonomiyi canlandırmayacağız. 21 günü kaldırın.
21 Gün Kaldırılsın Fiyat 25 bin olsun
bu adam hep boş konuşuyor Allah tan bu sefer fotoğrafını koymamışlar.
- Koğuş kaaaalk (sabahın köründe) - 3-5 nöbetine git. - Bot nöbeti tut. - Yat, kalk, şınav çek, barfiks çek - Mıntıka temizliği ( İzmarit vs. temizle) - Güneşin dibinde tüfek doldur boşalt, hedefi vur.
Bornova iyi gider Küçükpark'a da yakın iyi olmuş :)
sen soyle zannet bakalim sayin vekil millet para bulamiyo bide gezip turizme ekonomiye katki olacakmis
madem ekonomiye katki sağlanacağını düsünüyosunuz karadenizin kiyi illerine neden acmiyosunuz. biz ekonomik anlamda cokmu gelişmişiz. insan samsun ordu giresun trabzon illerinsen en az birini koyar ya. ayip valla yaptiginiz. bakalim karadenizi biseylerden daha nekadar mahrum edeceksiniz. vurun abaliya.
diğer askerlerin yakınları gelince destek olmuyormu turizme
Askerlik süresi kısalsın şuan vatani görevlerini yapan mehmetçikleri bayrama yetiştirin 9 ay yapılsın artık
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