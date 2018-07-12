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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan flaş 'bedelli askerlik' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 14:34 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CNN Türk canlı yayınında milyonlarca gencin merakla beklediği bedelli askerlik ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Turan, "Bedelli askerlik bizim savunduğumuz, istediğimiz bir yaklaşım. Hatta bedelli askerliği biz eski yıllardaki gibi 'bedelli' ifadesiyle doğru bulmuyoruz. Diyoruz ki gençlerin sorunları var. Bunların çözümü için adım atmamız lazım. 5 milyondan fazla askerlik bekleyen gençten bahsediliyor, bu çok büyük bir sayı" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan flaş 'bedelli askerlik' açıklaması

CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın sorularını yanıtlayan, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın sözlerinin satır başları şöyle:

Başkanlık sistemindeki yeni Başkanımızın talebi esas olacaktır. Zannedersem bunlar Ekim'de konuşulacak konular. Şu an OHAL'e ilişkin bir bağlam var.

Bedelli askerlik bizim savunduğumuz, istediğimiz bir yaklaşım. Hatta bedelli askerliği biz eski yıllardaki gibi 'bedelli' ifadesiyle doğru bulmuyoruz. Diyoruz ki gençlerin sorunları var. Bunların çözümü için adım atmamız lazım. 5 milyondan fazla askerlik bekleyen gençten bahsediliyor, bu çok büyük bir sayı.

Oysa Genelkurmay'ımızın talep ettiği 300 binlerde. Yıllık 300 bin olan talebin karşısında 5 milyon insan var. Bu çok büyük bir problem. Bu problemin çözümü için de adım atmak istiyoruz. Ama bunun böyle anlık olarak 'yarın yapıyoruz' diye değil. Daha kalıcı olabilir, daha makul fiyatlarla, daha makul çalışmalarla değerlendirilebilir.

'DAHA KALICI BİR İŞ YAPMAMIZ LAZIM'

Sadece 'para verdim askerlik yaptım' değil de daha kalıcı bir iş yapmamız lazım. Bakınız 3-4 yıldan beri, standart askerimiz operasyona gitmiyor. Er gitmiyor. Bir anlamda profesyonel askerliğe geçiş yapıldı, kısmen de olsa.

Artık uzmanlarımız, astsubaylarımız, subaylarımız operasyonlarda görev alıyor. Sadece 3-5 aylık askerler gitmiyorlar operasyona. Şimdi diyoruz ki, madem profesyonel askerliğe geçiyoruz, o zaman bunun bir adım ötesini yapalım.

Ülkede askerlikle ilgili sorun yaşayan gençler olmasın istiyoruz. Askerlik bizim ortak değerimiz. Tabi ki savunmayı öğreneceğiz, yardımcı olacağız. Ama sadece uzun yıllar doktorluk, avukatlık yapan insanların 'hadi bakalım git askerlik yap' dememizdeki zorluğu herkes yaşıyor. O yüzden bedelliyi anlık değil, kalıcı yapısal bir sorun olarak ele alalım ve çözelim istiyoruz.

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Okuyucu Yorumları 62 yorum
AKPliler askere gitsin benim 100 çocuğum olsun 1ni göndermem
BİRAZ DA DEVLET TAŞIN ALTINA ELİNİ KOYSUN. MADDİ DURUMU İYİ OLMAYANLARI ASKERE ALMASIN
Valla ,gun sizin gününüz.TC nin ocagına incir ağacı diktiniz.maliyenin kasası tımtıkır.Damat sayesin de dolar 5 tl ye yaklaştı.Keyfinize bakın,çünki atv den başka kanal izlemeyen.uzaya 4 seritli yola inanan insanlarımız var.
bunlar bizle eğleniyorlar bence cikaracaklari yok.
DÜZENLİ PROFESYONEL EĞİTİMLİ TAMAMEN RÜTBELİ PERSONELLERDEN OLUŞAN ORDU SİSTEMİ VE KOLLUK KUVVETİ SİSTEMİ OLMADIĞI SÜRECE GEÇİCİ ERLERLE ASKERLERLE BU SİSTEM DÜZELMEZ DEVLETE KÜLFETTİR... VATANDAŞ DİYOR Kİ ASKERE GİTMEDEN ADAM OLMAZ... ADAM OLMAYANI TSK ADAM ETME MERKEZİ DEĞİL Kİ KARDEŞİM... İLK EĞİTİM İLK KALİTELİ KİŞİLİK OLGUSU HER ZAMAN AİLEDE BAŞLAR AİLE YOKSA DEVLET VARDIR VE BU TEDBİRLERİ ALMAKLA GÖREVLİDİR...
askerlik namus borcudur lafa geldi mi herkes vatansever milliyetci askerligide ayaklar altina aldiniz milliyetciligide
ben şehitlerimizin hakkını helal etmiyorum
Çözüm bekliyoruz. Evleneceğim işim var askerlik engel oluyor. Bizi kimse yanlış anlamasın. Bir savaş olur bir cephe açılır en önce koşarız Peygamber ocağına sadece zorunlu askerlik istemiyoruz. #Yaş24Bedel15
@kadir_condul_2018 yaş sınırı yok fiyat 5.000 TL. sen ne yaptın öyle. Sürümden kazanılacak.
@kadir_condul_2018 arkadaş askerliğini yap sonra evlen. askerliğini yap sonra işini kur. kendi şeyinizin keyfine yapmıyorsunuz sonra mırın kırın edip duruyorsunuz. doğuya gidip zor şartlar altında askerlik yapan 100 binlerce mehmetçik var. bi sizinmi keyfiniz önemli. askerliğide tc'yi de perişan ettiniz şu zihniyetle
18 ay bilfiil yaptık. vatana namus borcudur. odemeyemeyen utansın
Askere gitmeyen adam değildir parayla giden hiç adam değildir
@inibat_1991 Sen adam olmuşsun ya boşver diğerlerini...
FATİH SULTAN MEHMEDİN PROJESİDİR BU ....ASLAN GİBİ BİR ORDU OLUCAK
@atesadem1299 bedelli askerlik !!!
BEN 16 AY UZUN DÖNEM ASKERLİK YAPTIM. BEDELLİ OLSUN OLMASINA TAMAM DA, MİLYONLAR KAZANAN FUTBOLCUYLA ZAR ZOR GEÇİNEN BİR AİLENİN ÇOCUĞUNUN AYNI PARAYI VERMESİ NE KADAR YANLIŞ. MESELA, ÖDENECEK BEDELDE GELİR BEYANI ŞARTI OLSA VE YILLIK GELİRLE BAĞLANTILI BİR ORAN BELİRLENEREK ÖDENECEK BEDEL BELİRLENSE DAHA İYİ OLMAZ MI. MİLYONLAR KAZANAN BAZI TİPLER BEDELLİ ÜCRETİNİ Bİ OTURUŞTA HARCIYOR. BU ALLAHA REVA MI ŞİMDİ. ŞAYET, DEVLETİN PARAYA İHTİYACI VARSA ADAM GİBİ PARASINI VERSİNLER GİTMESİNLER BENCE
Profesyonel askerlik ABD-İsrail dayatmasıdır, amaç koskoca Türk Ordusunu adına profesyonel denecek ama esasen en gariban kesimin çocuklarından oluşacak birkaç yüzbin kişiyle sınırlamak ve Milletin ordu ile duygusal bağını koparmak hani, yazık yazık milyonluk ordumuza ne oldu böyle
ücret 15 bin yaş da 25 olsun.
İşmi var lan kazma. İşi gücü olmayan adamlara bedelli çıkarıyorsunuz sanki sahada eleman eksikliği varda. İşi gücü olmayanı gönder gitsin askere işi varsa da koyarsın 100 bin liralık bir bedel ödesin. İşiniz gücünüz vatanı satmak. Yakında toprakları da satmaya başlarsınız siz elin gavuruna.
Bedelli askerlik yerine, gönüllü askerlik olmalı. İsteyen gitmeli, gidene de adam gibi ücret ve devlet tarafından ayrıcalıklı itibar verilmeli..
Yaş sınırı olmasın kişi başı 5.000 TL. olsun.
Askerlik sürelerini kısaltmayı neden düşğnmüyorsunuz şuan askerlik yapan mehmetçiklere hiçbirşey yapılmasın değilmi zenginin parası için fakirde haydi askere her türlü şartlarda parasız soğuk sıcak demeden her hakkı elinden alınmış bir şekilde vatani görevini yapsın. Ön lisansın da yıllarca askerlikte haklarını yediniz onlarda üniversite mezunu
Gençlerin sorunu aslerlik değil işsizlik.Bide sorun devletin kasasında boşluk var.
Bu konuya kalıcı bir çözüm getirilmeli,Profosyonel askerlik özendirilmeli,Doktor,avukat,mühendiz,öğretmen.gb meslek gurupları belirli bir miktar ödeyerek muaf edilmeli,tahsilsiz olan ve askere gitmek istemeyenlerde devlet kurumlarında hizmete tabi tutulmalı isteyenlerde ihtiyaca binaen askere alınmalı.
Zenginimiz bedel verir, askerimiz fakirdendir Yemen türküsü anlayana
HERKES BOŞ KONUŞUYOR PİRİM YAPMAYA ÇALIŞIYOR DOĞRU SÖZ BAŞKANINAĞZINDAN ÇIKAR SİZİN HADDİNİZE DEĞİL
Biz bu yola çıkarken izbe köşedeki insanların sesi olarak yola çıktık.Parası olan askerlik yapmayacak,parası olmayan askerlik yapacak. Allah büyüktür diyeceğiz.
@mertdenizsoy izbe ne onu anlamadım
eğer ordumuzun asker ihtiyacı yok ise bedelli çıkmalı... çok şükür ordumuz güçlü. profesyönel askerliğe geçiyoruz. bedelli en kısa zamanda açıklanmalı.. bedel ücreti makul olmalı. makul olmalı ki zenginin çocuğuna çıkıyor denmemeli.
Erdoğan ilk önce kendi oğlunu göndersin o kadar anaların babaların gözü yaşlı kaldı sadece vatan sağ olsun demekle olmuyor ..kendi çocuklarının başına birşey gelicek diye ödleri kopuyor ne diye yurt dışına kaçırdı
Parası olan gitmesin tabi ne gerek var parası olan vatana hizmet etmesede olur sonuçta parası var gariban mehmet efendinin oğlu var o gitsin o çeksin tüm sıkıntıyı
Kısaca para lazım, onun için uygun görüyoruz desenize. Satacak pek bir yerde kalmadı nasıl olsa...
sonuç olarak ne zaman çıkıyor onu söyleyin
vatan sevgisi bedelliyle bağlılık bitiriliyor.
NEYİ ÇÖZDÜNÜZKİ SİZ ZATEN 17 YILDIR PARASI OLMAYAN VATANI SAVUNAYIM DİYE CAN VERSİN PARA BABALARI YAPMASIN CAN PARAYLAMI SATILIYOR HANGİ ÜLKEDE VAR YAPTIKLARINIZ GERİ ZEKALI ADAMLAR ALLAH BELANIZI VERSİN TOPUNUZUN
milyonlarca genç beklemiyordu,sadece asker kaçakları bekliyordu,bu kadar.
Çözüm bekliyoruz. Evleneceğim işim var askerlik engel oluyor. Bizi kimse yanlış anlamasın. Bir savaş olur bir cephe açılır en önce koşarız Peygamber ocağına sadece zorunlu askerlik istemiyoruz. #Yaş24Bedel15
parasız olan askere gider şehit olur parası olan askere gitmez adalet anlayışı bu kadar olur rabbim bunları elbet görüyor
para bitti
Askerlik süresini kısaltın önce
askerliği sadece bir operasyon olgusu içinde değerlendirmek son derece yanlıştır askerlik birleşmek bütünleşmek ve Disiplin altında yaşamak için yapılması gereken harika bir eylemdir operasyonlara subay ve astsubayların gitmesi askerliğin bedelli olacağı anlamına gelmez ona bakarsanız dünyanın bütün ülkelerinde operasyonlar yok ama askerlik daima devam ediyor buradaki bütün Amaç varlıklı insanların askerlikten muaf edilme olayıdır hepsi bu
askerlikte kalkıyor
BEŞ MİLYON İNSANIN SORUNU DE SONRA EKİME AT !!! DOLAR OLMAZ 5 TL AMA BEŞ MİLYON KİŞİDEN GELECEK PARAYI VE BU KİŞİLERİN SORUNUNU ERTELE !!! SEÇİMİ GEÇENE KADAR HER ZAMANKİ GİBİ :)
ne ekimi yav. hemen çıksın millet işine gücüne baksın.
Bedelli askerlik olmamalı. Zenginlerin askere gitmediği, fakirlerin askere gittiği algısı yaratır. Bu da toplumsal adaleti bozar.
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