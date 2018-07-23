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AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan bedelli askerlikten yararlanacaklara müjde!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 22:27 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, bedelli askerlikten yararlanacak olan çalışanlar için, "Hem kamuda hem de özel sektörde çalışanlar için düzenlemede izinli sayılacaklar diye şart koyduk." dedi. Bugün bedelli askerlikteki 28 gün şartı, 21 gün olarak değiştirilmişti.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan bedelli askerlikten yararlanacaklara müjde!

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, bedelli askerlikle ilgili yaptığı açıklamada, ''Hem kamuda hem de özel sektörde çalışanlar için düzenlemede izinli sayılacaklar diye şart koyduk. Burada çalışanlarımız celp dönemlerine müracaat eder ve askere giderse bunları izinli sayacaklar'' dedi.

"ÇALIŞANLAR İZİNLİ SAYILACAK"

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda konuştu.

Muş, bedelli askerlik konusunda karşı karşıya kalınan yığılmadan dolayı bunun çözümü için teklifte bulunduklarını ifade ederek, kararların net olduğunu kaydetti. Muş, bedelli askerlikle ilgili olarak temel eğitim konusunda, ''Hem kamuda hem de özel sektörde çalışanlar için düzenlemede izinli sayılacaklar diye şart koyduk. Burada çalışanlarımız celp dönemlerine müracaat eder ve askere giderse bunları izinli sayacaklar. 38 yaştan sonra gelenler için 2 bin euro, 38 yaş öncesi için bin euroyu, bunu eşitledik. 2 bin euro yaptık. Türkiye'de 15 bin TL'dir. Makul bir fiyatla bu mesele teklif edilmiştir. Askere gidenler izinli sayılacaktır'' dedi.

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