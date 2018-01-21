AK Parti Grup Başkanvekili Turan:

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Öyle bir anamuhalefet lideri düşünün ki kendi devletinin sınırlarında terör örgütlerini besleyen bir devlete sesini yükselteceği yerde kendi devletine had bildiriyor. Devletimiz operasyona kalkışınca 'ABD ne der?', 'Rusya ne der?' diye soruyorlar. Muhtemelen Çanakkale Savaşı bugün olsaydı bunlar 'Durun, yapmayın!' derlerdi." dedi.

Turan, AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanlığına seçilen Gültekin Yıldız ve yönetimiyle bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, TSK tarafından terör örgütü PYD/PKK'nın işgal ettiği Suriye'nin Afrin bölgesine yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili açıklamalarını değerlendiren Turan, güvenlik amacıyla yapılan her operasyona önce Kılıçdaroğlu'nun karşı çıktığını söyledi.

Turan, anamuhalefetin bundan önce de yapılan terör örgütüne yönelik operasyonları eleştirdiğini belirterek "Kandil'i vuruyoruz ses anamuhalefetten geliyor. DHKP-C'yi vuruyoruz ses anamuhalefetten geliyor. Türkiye'ye nizam vermek isteyen küresel güçlere had bildiriyoruz ses anamuhalefetten geliyor. Esed'in zulmüne karşı sesimizi yükseltiyoruz ses anamuhalefetten geliyor. Şimdi de Afrin'i vuruyoruz ses yine anamuhalefetten geliyor." dedi.