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AK Parti Güzelbahçe İlçe Başkanı Vasfi Çakıroğlu hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2018 01:51 | Son Güncelleme

İzmir'de, bir süredir kanser tedavisi gören AK Parti Güzelbahçe İlçe Başkanı Vasfi Çakıroğlu hayatını kaybetti.

AK Parti Güzelbahçe İlçe Başkanı Vasfi Çakıroğlu hayatını kaybetti

AK Parti Güzelbahçe İlçe Başkanı Vasfi Çakıroğlu, dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü özel bir hastanede yaşamını yitirdi. Çakıroğlu'nun ölüm haberini alan yakınları büyük üzüntü yaşadı. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Çakıroğlu, geçen ay bir rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede ameliyat olmuştu.

TOBB Türkiye İnşaat Yapımcıları Meclis Üyesi de olan Çakıroğlu, aynı zamanda 2 yıldır AK Parti Güzelbahçe İlçe Başkanlığı görevini de sürdürüyordu.

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
umarım sende reisinin izinden gitmemişindir örneğin hırsızlığı yolsuzluğu yandaş kayırmayı milleti ikiye bölmeyi kendinde bir hak görenlerden deyilsindir yoksa ahirette ALLAH yardımcın olsun
se kimin izinden gidiyorsun veya kime hizmet ediyorsun
HER XANLİ ÖLÜMÜ TADA CAKTIR MAKAM YOK MEVKİ YOK
Geçen OHAL marifeti ve zalimin CADI AVI nedeniyle bir akademisyen haksızca aylarca TANSİYON-ŞEKER-KANSER HASTASI olmasına rağmen ne doktora,ne ilaçlarını almaya fırsat verilmiyor ve geçen hafta hayatını aynen OKKIR gibi kaybediyor.BASIN TIIIIIS Hani basın HAKSIZLIĞA-HUKUKSUZLUĞA DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKACAK BÖYLEMİ HER FANİ ÖLÜMÜ TADACAKTIR. CENNET UCUZ DEĞİİİL,CEHENNEM LÜZUMSUZ DEĞİLLLL
@ilhansafa unutmayın basında fanidir ve onlarda menfaatine yenik düşebilir, görüş önemli değildir
Allah rahmet eylesin...
@ahmet_gunaydin_1975 -1 bir akp li eksildi.
BEN RAHMET DİLEMİYORUM AMA RABBİMİN KAPISI HERKESE AÇILIR
eee kapıdaki zebaniye hesap verecen kandırıldım aldatıldım demek yok orada
BU ADAMLAR GELDİ GELELİ BU ÜLKEDE HUZUR KALMADI NEDEN ACABA
inşallah akp politikasını takip etmemiştir. Allah rahmet eylesin.
işte geldik işte gidiyoruz her fani ölümü muhakkak birgün tadacaktır kişi yaptıkları ve bıraktıgı emanetlerle anılacaktır maalesef allah rahmet eylesin ailesine sabırlar versin
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