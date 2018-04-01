AK Parti Hatay 6. Olağan İl Kongresi

Erdoğan, "Geçenlerde de sınır ihlali yapan iki Yunanlı subay, astsubayı biz yakaladık. Şimdi bize Batı ayağa kalktı, 'Siz büyük devletsiniz bunları bize verin'. Kusura bakmayın, biz yargı devletiyiz, dolayısıyla şu anda bunlar yargıda, yargı ne karar verirse odur. Sizin yargınız var da bizim yargımız yok mu? Hepsi, her taraftan saldırıyor. Bu teröristler için böyle bir adım atmadınız. Bu teröristler için kalkıp da Çipras'a bir şey söylemediniz ama şimdi bunun için hepiniz sıraya girdiniz kusura bakmayın. Geçen Bulgaristan'daki toplantıda yine gündeme geldi, konuştuk ama biz dik duracağız, dikleşmeyeceğiz. Yolumuza da devam edeceğiz." diye konuştu.

Erdoğan, Antakya Atatürk Stadı'nda düzenlenen partisinin Hatay 6. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, şahsını vurmaya gelen dokuz malum kişinin Yunanistan'a helikopterle kaçtığını anımsatarak, "Bunları Sayın (Aleksis) Çipras'la konuştuğumuzda '10-15 günde ben halledeceğim.' dedi. Aylar geçti, yıllar geçti hala halledecek. Şimdi onları korumanın yollarını arıyorlar." ifadelerini kullandı.

HATAY (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ ile mücadeleye ilişkin, "Bu mücadelede yanlış yapanları, işi sulandıranları, suçluları koruyanları, asıl hainleri bırakıp gariban insanların üstüne çullananları görür, duyar, tespit edersek, onların da yakalarına yapışmaktan asla çekinmeyiz." dedi.

Bu konularda Türkiye ile adalet üzere iş birliği yapan tüm ülkelere, tüm yönetimlere, Türkiye ile dostluğunu ispat eden tüm idarecilere şükranlarını sunan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"FETÖ'nün okullarını Türkiye Maarif Vakfına devreden, sivil toplum kuruluşu görünümündeki fitne yuvalarını kapatan, iş adamı kılıklı ajanlarını kulaklarından tutup atan herkes, bizim dostumuzdur, kardeşimizdir. Bu hainlerin hepsini de bugün olmazsa yarın ama bir gün mutlaka Türk adaletine hesap vermek üzere buraya getireceğiz. Ülkemizin içinde de bunlara rahat ve huzur vermeyeceğiz. FETÖ ile mücadeleyi ne kadar sürerse ve nereye kadar giderse oraya kadar sürdürmekte kararlıyız. Bu mücadelede yanlış yapanları, işi sulandıranları, suçluları koruyanları, asıl hainleri bırakıp gariban insanların üstüne çullananları görür, duyar, tespit edersek, onların da yakalarına yapışmaktan asla çekinmeyiz.

Türkiye ve Türk milletinin bir daha 15 Temmuz gibi bir ihanet girişimine maruz kalmaması için ne FETÖ'ye ne de benzer yapılanmalara asla geçit vermeyeceğiz. Aksi takdirde 15 Temmuz'da canları pahasına sokaklara dökülen, milyonlarca insanımıza, şehadet makamına erişen 251 kardeşimize, 2 bin 193 gazimize mahçup oluruz. Böyle bir vebalin altına şahsen ben asla giremem, hiçbir arkadaşımın da bunu göze alabileceğine inanmam."