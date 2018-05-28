AK Parti Hatay Milletvekili adayı Hüseyin Yayman'ın afişindeki hata alay konusu oldu

AK Parti Hatay Milletvekili adayı Hüseyin Yayman için hazırlanan afişte 'Birlik, bereket, bolluk için Hatay bize biz Hata'ya emanetiz' yazılması sosyal medyada alay konusu oldu.
Gazeteci Zeynep Gürcanlı da sosyal medya hesabından 'Ahahaha! Bu gerçek mi?' mesajını paylaştı.
Eski gazeteci ve milletvekili Hüseyin Yayman'dan ise afiş hakkında açıklama yapılmadı.
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