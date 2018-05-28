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AK Parti Hatay Milletvekili adayı Hüseyin Yayman'ın afişindeki hata alay konusu oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 22:40 | Son Güncelleme

25. Dönem Milletvekili ve AK Parti Hatay Milletvekili adayı Hüseyin Yayman için hazırlandığı iddia edilen afişteki yazım hatası sosyal medyada çok konuşuldu.

AK Parti Hatay Milletvekili adayı Hüseyin Yayman'ın afişindeki hata alay konusu oldu

AK Parti Hatay Milletvekili adayı Hüseyin Yayman için hazırlanan afişte 'Birlik, bereket, bolluk için Hatay bize biz Hata'ya emanetiz' yazılması sosyal medyada alay konusu oldu.

"BU GERÇEK Mİ?"

Gazeteci Zeynep Gürcanlı da sosyal medya hesabından 'Ahahaha! Bu gerçek mi?' mesajını paylaştı.

zeynep gurcanli

HÜSEYİN YAYMAN'DAN YALANLAMA GELMEDİ

Eski gazeteci ve milletvekili Hüseyin Yayman'dan ise afiş hakkında açıklama yapılmadı.


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Okuyucu Yorumları 8 yorum
la işbilmezlik kanına işlemiş adamların a dan z ye liyakatsız kişilere iş vermede üstlerine yok nerde cahil cühela oraya iş veriyolar yakında profları bile bunlardan yapacaklar memlekete
allah doğruyu yazdırmışş...
ilahi adalet
akp için normaldir
yine rezil olduk
diploma şart
Zaden yalaka değil mi bu Yayman,doğruyu yazmış.
Trol bir slogan ama doğru söylenmiş
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