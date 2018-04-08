AK Parti heyeti, Taşköprü Kent Müzesi’ni ziyaret etti

AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Metin Çelik ve Murat Demir ile AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü, Taşköprü Kent Tarihi Müzesini ziyaret etti.
AK Parti Kastamonu İl Başkanlığı tarafından Taşköprü ilçesinde düzenlenen “Yerel Yönetimler” toplantısının ardından AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Metin Çelik ve Murat Demir ile Ak Parti İl Başkanı Doğan Ünlü ve AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Erol, Taşköprü Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl hizmete açılan Kent Tarihi Müzesini ziyaret etti. Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyaret esnasında Taşköprü’nün tarihini içinde barındıran Kent Tarihi Müzesini gezen Milletvekilleri Metin Çelik ve Murat Demir ile İl Başkanı Doğan Ünlü, müzenin Taşköprü’ye yakışan bir hizmet olduğunu belirterek, Belediye Başkanı Hüseyin Arslan’ı başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ettiler.
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