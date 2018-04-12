AK Parti heyetinden DİSKİ’ye ziyaret

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak ve 17 ilçe başkanı, DİSKİ Genel Müdürlüğünü ziyaret ederek, kentte yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak ve 17 ilçe başkanı, DİSKİ Genel Müdürlüğünü ziyaret etti. Ziyarette, DİSKİ Genel Müdür Yardımcısı Fırat Tutşi, 2017-2018 yıllarında kentte yapılan çalışmalar hakkında sinevizyon gösterimi yaptı. Sayısal veriler ve görsellerden faydalanarak yapılan sunumda son 1,5 yılın geniş çaplı raporu anlatıldı. Ayrıca sunumda DİSKİ Genel Müdürlüğünün yapmaya hazırlandığı hizmetler ve yapacağı projeler yer aldı. Sunum sonunda İl Başkanı Budak ve 17 ilçe başkanı halkın kendilerine ilettikleri sorunları paylaştı. Ziyaretin sonunda Tutşi, İl Başkanı Budak’a plaket verdi.