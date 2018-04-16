AK Parti için olay kulis: Milletvekilleri 'başkanlığa' gözünü dikti

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere AK Partili yöneticilerin, 2019 yılında yapılacak seçimlerle birlikte uygulamasına başlanacak yeni sistemle “Meclis’in çok daha güçlü ve etkin olacağı” söylemine karşın pek çok AK Partili milletvekili, aynı şekilde düşünmüyor.
"VEKİLLERİN BİR İŞLEVİ KALMAYACAK"
Yeni sistemde Cumhurbaşkanı’nın kararnameler çıkaracağı, bakanların dışarıdan atanacağına dikkat çeken bazı AK Partili vekiller, “Önümüzdeki dönemde Meclis’te olmanın çok bir anlamı olmayacak. Vekillerin bir işlevi kalmayacak. Bırakın talepleri iletmeyi, bakanları Meclis’te bile görmek mümkün olmayacak” diyerek seçimlerde aday olmayacaklarını dile getiriyor. Bazı vekiller de, parlamento üyesi olmak yerine belediye başkanı olmanın daha önemli olacağını belirterek, belediye başkan adaylığı için kulis yapıyor.
CHP'DE ÇOK, AK PARTİ'DE İSE AZ SAYIDA VEKİL ADAY OLMAK İSTİYOR
Yerel seçimlere 1 yıldan az bir süre kalırken, siyasi kulislerde belediye başkan adaylıkları için de partilerde yoğun kulis faaliyetleri başladı. Özellikle CHP’de çok sayıda milletvekili belediye başkanı adayı olmak için zemin yokluyor. AK Parti’de de sayı olarak az olmasına karşın bazı milletvekillerinin yerel seçimlerde aday olmak istediği konuşuluyor.
2019'DA YENİ SİSTEM UYGULANACAK
AK Parti’de önceki yıllarda belediye başkanlığı için 3 döneme takılan ve tekrar milletvekili adayı olamayacak isimlerin adaylığı gündeme gelmiş, hatta Mart 2014’te Başbakan Binali Yıldırım İzmir, eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin Hatay, eski Kadın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin Gaziantep, Enver Yılmaz Ordu’dan aday olmuş, Şahin ve Yılmaz belediye başkanlığını kazanmıştı. Bu dönem ise milletvekillerinin 3 dönem engeline takılmamasına karşın belediye başkanlığına aday olmak istemesi ve 2019 seçimlerinde yeniden milletvekili aday olmak istememesinin altında 2019 seçimleriyle birlikte yeni sistemin uygulanmaya başlanacak olmasının yattığı dile getiriliyor.
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