Ak Parti il başkan vekilinin 17 Aralık paylaşımı tepkiye yol açtı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - AK Parti Bolu İl Başkan Vekili Melih Demirci'nin, 17 Aralık'ta yaptığı 'Ve perde açıldı, oyun başladı' paylaşımı ve 'Hükümetin yediği naneler gün yüzüne çıkmaya başladı' yorumu yerel basında yer alırken, vatandaşlar tepki gösterdi.
Ak Parti Bolu İl Başkanlığı'nın geçen 31 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılması planlanan kongresi iptal oldu. Mevcut İl Başkanı Nurettin Doğanay, kongrenin iptal edilmesinin ardından istifa etti. Ak Parti İl Başkan Vekili Melih Demirci'nin, 17 Aralık 2013 tarihinde hala kullanmakta olduğu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve yorumlar ortaya çıktı. Melih Demirci'nin, 'Ve perde açıldı, oyun başladı' şeklindeki paylaşımı ve paylaşımının altına yorum yapanlara, 'Hükümetin yolsuzlukları', 'Hükümetin yediği naneler gün yüzüne çıkmaya başladı' şeklinde verdiği cevaplar yerel medyada yer aldı. Melih Demirci'nin paylaşımının haberlere konu olmasının ardından, vatandaşlar tepki gösterdi.
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