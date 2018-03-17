AK Parti İl Başkanı Özden: “Çanakkale Savaşı eşsiz destanlarımızdandır”

AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. yıldönümü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.

Özden, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Yakın tarihimizde kazanılan Çanakkale Zaferi de şüphesiz milletimizin var oluş mücadelesinin eşsiz destanlarından biridir. Çanakkale Zaferi, sonuçları itibarıyla dünya tarihini de etkileyen dönüm noktalarından biri olmuştur. Milletimizin imkânsızlıkları yenecek derecedeki vatan sevgisi, dünyaya ‘Çanakkale Geçilmez’ dedirtmiştir. Bu vatan için canlarını seve seve veren şehitlerimiz, emsalsiz özverileriyle milletimizin değerlerinin ne kadar sağlam ve güçlü olduğunu tarih boyunca kanıtlamışlardır. Milletimiz, mukaddes vatanımızın korunması için canlarını ortaya koyan aziz şehitlerini ve gazilerini hiçbir zaman unutmayacak, onların emanetine kararlılıkla sahip çıkacaktır. Birlik ve beraberliğimiz ile bu ruhu koruduğumuz sürece inanmalıyız ki, yarınlarımız daha güzel ve daha parlak olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Çanakkale Şehitlerini Anma Günü yıldönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden kahramanlarımızı ve vatanını canından aziz bilen tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Şehitlerimizin yakınları ile gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.”