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AK Parti İl Başkanı Öz’den kandil mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 09:30 | Son Güncelleme

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Miraç Kandili nedeniyle bir mesaj yayınladı.İl Başkanı Öz, Miraç’ın, Peygamberimiz Hz.

AK Parti İl Başkanı Öz’den kandil mesajı

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Miraç Kandili nedeniyle bir mesaj yayınladı.
İl Başkanı Öz, Miraç’ın, Peygamberimiz Hz. Muhammet’in (SAV) şahsında, insanlığın önüne açılan sınırsız bir yükseliş ufku olduğunu belirterek, yayınladığı mesajında şu görüşlere yer verdi:
"Mübarek üç ayları idrak ettiğimiz bu günlerde, içinde barındırdığı mübarek gecelerden olan "Miraç Kandil’ini kutlamanın mutluluğu içerisindeyiz. Peygamberimiz Hz. Muhammet (SAV) şahsında insanlığın önüne açılan sınırsız bir yükseliş ufkunu simgeleyen bu gecenin özünde her türlü kötülükten arınma insanlığın yararına değerler üretme, fedakârlık, paylaşma, sorumluluk ve ilahi emirlere teslimiyet göstererek yüce mertebelere erişmek vardır.
Miraç Kandili; insan gönlünün aydınlandığı, toplumun manevi değerlerinin güç kazandığı, birlik ve beraberliğin pekiştiği, selamlaşmanın, paylaşmanın, komşuluk ve akrabalık hukukunun arttığı kandil gecelerinden biridir.
Miraç bir yükseliştir, bir hedeftir, hem maddi hem manevi alanda yükselmek çalışmak ve ilerlemekte. Miraç ilimde, ahlakta, sanatta, hukukta, iktisatta, medeni olmada kısacası insanlığa faydalı her alanda başarılı olmaktır. Miraç kötülükten iyiliğe, çirkinlikten güzelliğe, cimrilikten cömertliğe nefretten sevgiye, dağınıklıktan birliğe, ulaşmayı başarmaktır.
Bu mübarek gecede yüce dinimiz İslam’ın "yaratılanı severiz yaratandan ötürü" prensibini hatırlayıp gönül kapılarımızı herkese açarak, sevgi, saygı ve hoş görü ortamının kurulmasına, birlik beraberlik ve kardeşliğimizin güçlenmesine, insani ve ahlaki meziyetlerin yaygınlaşmasına gayret göstermeliyiz. Böylesine mübarek geceler; bizim için kendimizi sorgulama, yenileme, ahlakı erdemlere adım adım yükselme imkânı olmalıdır.
Bu duygu ve düşüncelerle saygıdeğer hemşerilerimizin Miraç Kandil’ini kutluyor; İslam âlemine, ülkemize ve Erzurum’umuza hayırlar getirmesini yüce Allah’tan niyaz ediyorum.”

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