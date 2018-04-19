HABER

AK Parti İl Başkanı Şahin, SOYDER üyeleriyle bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 17:46 | Son Güncelleme

AK Parti Sivas İl Başkanı Ziya Şahin, Soğuk Çermik Yöresi Köyleri Kalkındırma Derneği (SOYDER) tarafından düzenlenen birlik beraberlik gecesine katıldı.Toplantıya Şahin’in yanı sıra Belediye Meclis Üyesi Erdoğan Yuvacı ile İl Genel Meclisi Üyesi Ferhat Ünsal da katıldı.

AK Parti İl Başkanı Şahin, SOYDER üyeleriyle bir araya geldi

AK Parti Sivas İl Başkanı Ziya Şahin, Soğuk Çermik Yöresi Köyleri Kalkındırma Derneği (SOYDER) tarafından düzenlenen birlik beraberlik gecesine katıldı.
Toplantıya Şahin’in yanı sıra Belediye Meclis Üyesi Erdoğan Yuvacı ile İl Genel Meclisi Üyesi Ferhat Ünsal da katıldı. SOYDER Başkanı İbrahim Çıtır, AK Parti Sivas İl Başkanı Şahin’i derneklerinde ağırlamaktan onur duyduklarını ifade etti.
AK Parti Sivas İl Başkanı Şahin ise, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek," Büyük bir coğrafyada yaşıyoruz, onun için birlik beraberlik içerisinde yaşamamız hem ekonomik kalkınmamız açısında çok önemli güç birliği ile belli bir işleri gerçekleştirebiliyoruz, dayanışma açısından hem iyi günde hem de kötü günde birlik beraberliğimiz çok önemli." diye konuştu.
Konuşmaların ardından SOYDER Başkanı İbrahim Çıtır, İl Başkanı Şahin’e plaket takdim etti. Plaket takdiminin ardından aşıklar sahne alarak katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

AK Parti İl Başkanı Şahin, SOYDER üyeleriyle bir araya geldi

İstanbul'da IŞİD alarmı!İstanbul'da IŞİD alarmı!
Devlet Bahçeli'den iki farklı seçim açıklaması!Devlet Bahçeli'den iki farklı seçim açıklaması!
Metrobüste şırıngalı hemşire dehşeti!Metrobüste şırıngalı hemşire dehşeti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Eda Erol'a izin vermeyen Alişan'dan Buse Varol'a izin çıktı

Eda Erol'a izin vermeyen Alişan'dan Buse Varol'a izin çıktı

Fatih Portakal'dan 24 Haziran seçimi hakkında olay yorum

Fatih Portakal'dan 24 Haziran seçimi hakkında olay yorum

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse ben yoksam AK Parti yok demesin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse ben yoksam AK Parti yok demesin!

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Anketten çıkan isim belli oldu

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Anketten çıkan isim belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Minik piyanistlerden 23 Nisan konseri

Minik piyanistlerden 23 Nisan konseri

'Kılıçdaroğlu'nun manevi kızı İmam Hatip'te okuyor'

'Kılıçdaroğlu'nun manevi kızı İmam Hatip'te okuyor'

FETÖ'cüleri yurtdışına kaçıranlar yakalandı!

FETÖ'cüleri yurtdışına kaçıranlar yakalandı!

Erdoğan'ın ofislerine 'böcek' konulmasına ilişkin davada ceza yağdı!

Erdoğan'ın ofislerine 'böcek' konulmasına ilişkin davada ceza yağdı!

İstanbul hava sahasında korku dolu dakikalar! Pilotun hamlesi faciayı önledi

İstanbul hava sahasında korku dolu dakikalar! Pilotun hamlesi faciayı önledi

23 Nisan Kadıköy'de güzel

23 Nisan Kadıköy'de güzel

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.