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AK PARTİ İL BAŞKANI ŞENOCAKLI'DAN YENİKAPI'DA KUDÜS MİTİNGİ AÇIKLAMASI

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 18:53 | Son Güncelleme

  Yenikapı'da Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı'nın (TGTV) girişimiyle yarın yapılacak "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitingi öncesinde, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak alanda incelemelerde bulunarak açıklama yaptı.

Harun UYANIK-Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL (DHA)
Yenikapı'da Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı'nın (TGTV) girişimiyle yarın yapılacak "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitingi öncesinde, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak alanda incelemelerde bulunarak açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı miting alanında, üzerine "Zulme lanet, Kudüs'e destek" yazılı büyük bir sahne kuruldu. Ayrıca alana "Zulme lanet Kudüs'e destek", "İnsanlık adına İstanbul ayakta" yazılarının bulunduğu flamalar asıldı. Yarın saat 15.00'te başlaması beklenen miting öncesinde, AK Parti İl Başkanı Şenocak, TGTV Başkanı Hamza Akbulut ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal ile birlikte incelemelerde bulundu.
Bayram Şenocak, yaptığı açıklamada, "Kudüs Müslümanların kalbi. Müslümanların ilk kıblesi. Kudüs bizim namusumuz. Buraya Türkiye Cumhuriyeti sahip çıktığı kadar, sayın genel başkanımızın ve Cumhurbaşkanımızın sahip çıktığı kadar, aslında bütün Müslüman aleminin bu şekilde, bu olaya sahip çıkmasını bekliyorduk ve bekliyoruz" dedi. Şenocak, "Katar'da bir sorun olduğu zaman Batı'yla beraber iş birliği yapmaya kalkan bazı ülkeler aslında ilk sahiplenmesi gereken, ilk kıblemizi, onurumuzu aynı şekilde sesimizi haykırdığı zaman aynı süreç içerisinde desteğini esirgememesi lazımdı. Hâlâ bekliyoruz" diye konuştu.

"BU DEVLET TERÖRÜ KARŞISINDA SUSMAK, HİÇBİR MÜSLÜMAN'A YAKIŞMAZ"
Şenocak, "Asla Kudüs'ten vazgeçmeyiz, vazgeçmeyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız nasıl dik duruşu olduysa hep beraber dikliğimizi aynı şekilde koruyacağız. Kudüs bizimdir ve bizim olarak kalacaktır. Bizim bu insanlık dışı saldırıya sessiz kalmamız asla mümkün değildir. Bu devlet terörü karşısında susmak, hiçbir Müslüman'a yakışmaz. ABD'nin bu süreç içerisinde elçiliğini Kudüs'e taşıması, bizim için bir anlam ifade etmez" dedi.

UYSAL: 60 BİN KİŞİYE İFTAR VERİLECEK
İBB Başkanı Uysal da miting alanına rahat ulaşım için otobüs, metro ve deniz araçları seferlerini artırdıklarını belirtti. Uysal, 60 bin kişiye iftar vereceklerini söyledi.

Görüntü Dökümü
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-Ak parti İstanbul il başkanı Bayram Şenocak konuşması
-Mevlüt Uysal konuşması

17.05.2018 - 16.54 Haber Kodu : 180517124

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