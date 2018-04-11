Ak Parti İl Başkanı Taş, Korkuteli’nde partisinin İstişare Toplantısına katıldı

Ak Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, İlçe bazında ilk istişare toplantısı için Korkuteli’nde partililer ile bir araya geldi. İstişare toplantısında konuşan Taş, “Cumhurbaşkanı’mızın ortaya koyduğu 2023 hedefi doğrultusunda ne kaybedecek bir dakikamız ne bekleyecek bir saniyemiz vardır. İlk yılların heyecanıyla ev ev, kapı kapı dolaşarak yaptıklarımızı milletimize anlatacağız ”dedi.

Ak Parti Antalya İl Başkanı Av. İbrahim Ethem Taş, İlçe Danışma Toplantısı için Korkuteli’ne geldi. Korkuteli İlçe yönetimi ve Partililer tarafından karşılanan İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, ilçe başkanı İlhami yıldıran ve partililer ile buluştu.

Taş, İlk olarak il merkezinden sonra kendi memleketim olan Korkuteli’ni ziyaret ederek ilçeleri gezmeye başladığını ifade etti.

Korkuteli’ne yapılan hizmetleri anlatan Taş, “Korkuteli’ne Ak Parti dışında hiçbir parti hizmet etmedi. Korkuteli bizim için çok önemli sizlerin de bildiği gibi ben de Korkuteliliyim. İlçeler bazında ilk ziyaretimizi buraya yaptık. Allah’ın izni ile 2019’da Korkuteli Ak Parti iktidarı ile tanışacak. İlçemiz bizler için bu sebeplerden dolayı iki kat önem arz ediyor. Zaten yapılan yoklamalarda hem il bazında, hem de ilçede partimiz önde. 2019 için tüm teşkilatlarımızda başta ana kademe olmak üzere çalışmalar başladı. 11 ve 12’inci ayda adaylarımız belirlenecek. Bu seçimde ilçemiz Ak Parti iktidarı ile tanışacak, zaten bu zaman kadar da Ak Parti dışında ilçeye hizmet eden olmadı. Hiçbir parti çıkıp ta biz hizmet ettik diyemez. Araç muayene istasyonu, hastane, duble yol, dere ıslahı, damlama sulama tüm bunlar Büyükşehir Belediyesi ve Ak Parti iktidarının hizmetleridir. Allah’ın izni ile 2019’da Korkuteli’ni Ak Parti iktidarı ile tanıştıracağız” dedi.