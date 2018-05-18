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AK Parti il başkanından 'İzmir Marşı' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 12:39 | Son Güncelleme

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, İzmir’in en eski okullarından Atatürk Lisesi’nde yaşanan 'İzmir Marşı' kriziyle ilgili "Oradaki bütün gençlerle bir araya gelip, hep birlikte İzmir Marşı’nı söyleyelim" dedi.

AK Parti il başkanından 'İzmir Marşı' açıklaması

İZMİR, (DHA) - AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, İzmir’in en eski okullarından Atatürk Lisesi’nde yaşanan 'İzmir Marşı' kriziyle ilgili "Oradaki bütün gençlerle bir araya gelip, hep birlikte İzmir Marşı’nı söyleyelim" dedi.
İzmir Atatürk Lisesi'nde, 13 Mayıs Pazar günü, 12'nci sınıf öğrencilerinin mezuniyet programında, kep atma töreni sırasında geleneksel olarak Onuncu Yıl Marşı ve İzmir Marşı okunmak istendi. Okul müdürü Selamettin Demirhan, iddiaya göre, 'siyasi gösteri' olarak kabul edip, marşın okunmasına izin vermedi. Öğrenciler ise tören sırasında okul müdürünün bu kararına uymadı ve marşı söylemeye başladı. Bunun üzerine öğrencilerin sesinin duyulmasını engellemek için hoparlörden yüksek sesle farklı şarkılar çalındı. Bu sırada, öğrenciler ile velileri de cep telefonlarının kamerasıyla kayıt yaptı. Görüntülere göre, okul müdürü Selamettin Demirhan, "Ben bu okulda okul marşından başka bir marş söyletmem" dedi. Yaşananlara öğrenciler ile veliler tepki gösterirken, bazıları kürsüye yürüdü. Bir veli, "Burası Türkiye Cumhuriyeti, görev yapmak istemiyorsanız çekilin gidin" dedi.
Görüntüler, kısa sürede sosyal medyada da paylaşıldı. Tepkiler üzerine Selamettin Demirhan hakkında idari soruşturma başlatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca müfettiş görevlendirildiği, olayın araştırılacağı belirtildi.
AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. İzmir Marşı'nın, ülkenin milli marşlarından biri olduğunu, sadece İzmir’e ve CHP’ye ait bir marş olmadığını belirten Şengül, şunları kaydetti:
"Bırak söylesin gençler, İzmir Marşı’nı. Bu olayı duyduğum gün de dedim. Oradaki bütün gençlerle bir araya gelip, hep birlikte İzmir Marşı’nı söyleyelim. Biz çiftçi bir aileden çıkmış, okuyup, yetişmiş bir aileyiz. Eğer bu noktalara gelebilmişsek cumhuriyetimiz sayesinde olmuştur. Bizim AK Parti olarak Atatürk ile ilgili en ufak bir sorunumuz olamaz. Siz cumhuriyete nasıl sahip çıkarsanız, kendi milli silahlarınızı üretirsiniz, bulunduğunuz coğrafyada söz sahibi olursunuz, ekonomik bağımsızlığınızı kazanmış olursunuz."

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