AK Parti ilçe Başkanı Aktert'in öldüren PKK'lılardan biri teslim oldu (1)

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Dicle ilçesinde 10 Ekim 2016 tarihinde AK Parti Dicle İlçe Başkanı Derya Aktert'in yaşamını yitirdiği terör saldırısını gerçekleştiren PKK'lı gruptan bir teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi. Teslim olan terörist ile birlikte silah ve mühimmatlar ile yakalanan başka bir terörist, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu.
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