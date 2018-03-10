HABER

AK Parti İlçe Başkanı Çakmak, şehit ailelerini unutmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2018 09:16 | Son Güncelleme

AK Parti Hizan İlçe Başkanı Ebubekir Çakmak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çeşitli ziyaretlerde bulundu.Başkan Çakmak ve beraberindeki heyet; sırasıyla şehit aileleri, Hizan Devlet Hastanesinde tedavi gören kadınları ve kadın öğretmenleri ziyaret etti.

AK Parti Hizan İlçe Başkanı Ebubekir Çakmak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çeşitli ziyaretlerde bulundu.
Başkan Çakmak ve beraberindeki heyet; sırasıyla şehit aileleri, Hizan Devlet Hastanesinde tedavi gören kadınları ve kadın öğretmenleri ziyaret etti. Başkan Ebubekir Çakmak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ilk olarak ilçedeki şehit ailelerini ziyaret ettiklerini belirterek, “Şehit ailelerine moral desteği vererek kahramanlıklarını dile getirdik. Şehit ailelerinin her şeyi hak ettiklerini, onları unutmamak dileğiyle her zaman ziyaret edip hayır dualarını alıyoruz. Kendilerine Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye ettik. Çaylarını içtik ve dertlerini dinledik. Muhabbet ettik. Çok hayırlı bir ziyarete vesile oldu. Ayrıca, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın ve gençlik kollarımızla İmam Hatip Anadolu Lisesinde görevli kadın öğretmenleri ziyaret ettik. Onları dinledik” dedi.
Başkan Çakmak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü Pazar günü Hizan Kültür Merkezinde yapacakları programla taçlandıracaklarını ve tüm kadınları beklediklerini söyledi.
Ziyarette memnun kalan kadınlar ise, Başkan Çakmak ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

AK Parti İlçe Başkanı Çakmak, şehit ailelerini unutmadı

1 / 6

AK Parti İlçe Başkanı Çakmak, şehit ailelerini unutmadı

AK Parti İlçe Başkanı Çakmak, şehit ailelerini unutmadı
2 / 6

AK Parti İlçe Başkanı Çakmak, şehit ailelerini unutmadı

AK Parti İlçe Başkanı Çakmak, şehit ailelerini unutmadı
3 / 6

AK Parti İlçe Başkanı Çakmak, şehit ailelerini unutmadı

AK Parti İlçe Başkanı Çakmak, şehit ailelerini unutmadı
4 / 6

AK Parti İlçe Başkanı Çakmak, şehit ailelerini unutmadı

AK Parti İlçe Başkanı Çakmak, şehit ailelerini unutmadı
5 / 6

AK Parti İlçe Başkanı Çakmak, şehit ailelerini unutmadı

AK Parti İlçe Başkanı Çakmak, şehit ailelerini unutmadı
6 / 6

AK Parti İlçe Başkanı Çakmak, şehit ailelerini unutmadı

AK Parti İlçe Başkanı Çakmak, şehit ailelerini unutmadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Şık ve Murat Sabuncu cezaevinden çıktı

Ahmet Şık ve Murat Sabuncu cezaevinden çıktı

Dünya Hakan Çalhanoğlu'nu konuşuyor!

Dünya Hakan Çalhanoğlu'nu konuşuyor!

AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!

AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!

Survivor'da bir ilk! Hakan Hatipoğlu: 'Survivor tarihinde böylesi yaşanmadı'

Survivor'da bir ilk! Hakan Hatipoğlu: 'Survivor tarihinde böylesi yaşanmadı'

Skandal WhatsApp mesajı: Alamadılar mı Erdoğan'ı?

Skandal WhatsApp mesajı: Alamadılar mı Erdoğan'ı?

Beyaz Show'da Beyaz'dan Ahmet Kural'a Sıla göndermesi! 'Sıla' adını duyunca...

Beyaz Show'da Beyaz'dan Ahmet Kural'a Sıla göndermesi! 'Sıla' adını duyunca...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul barajları bu yılın en yüksek doluluk seviyesine ulaştı

İstanbul barajları bu yılın en yüksek doluluk seviyesine ulaştı

Karşıyaka’da ‘engelsiz sinema’ buluşmaları

Karşıyaka’da ‘engelsiz sinema’ buluşmaları

Uşak Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Hüseyin Yaşar ; " Devletimizin, milletimizin her adımında onlarla beraber olacağız"

Uşak Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Hüseyin Yaşar ; " Devletimizin, milletimizin her adımında onlarla beraber olacağız"

Tokat’ta 78 yaşındaki anne, 53 yaşındaki kızı ile okuma-yazma öğreniyor

Tokat’ta 78 yaşındaki anne, 53 yaşındaki kızı ile okuma-yazma öğreniyor

Kendisini köpeklerden kurtaran şehit polisin resmini yaptı

Kendisini köpeklerden kurtaran şehit polisin resmini yaptı

Afrin'de son durum! Sayı her geçen gün artıyor

Afrin'de son durum! Sayı her geçen gün artıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.