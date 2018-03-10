AK Parti İlçe Başkanı Çakmak, şehit ailelerini unutmadı

AK Parti Hizan İlçe Başkanı Ebubekir Çakmak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Başkan Çakmak ve beraberindeki heyet; sırasıyla şehit aileleri, Hizan Devlet Hastanesinde tedavi gören kadınları ve kadın öğretmenleri ziyaret etti. Başkan Ebubekir Çakmak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ilk olarak ilçedeki şehit ailelerini ziyaret ettiklerini belirterek, “Şehit ailelerine moral desteği vererek kahramanlıklarını dile getirdik. Şehit ailelerinin her şeyi hak ettiklerini, onları unutmamak dileğiyle her zaman ziyaret edip hayır dualarını alıyoruz. Kendilerine Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye ettik. Çaylarını içtik ve dertlerini dinledik. Muhabbet ettik. Çok hayırlı bir ziyarete vesile oldu. Ayrıca, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın ve gençlik kollarımızla İmam Hatip Anadolu Lisesinde görevli kadın öğretmenleri ziyaret ettik. Onları dinledik” dedi.

Başkan Çakmak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü Pazar günü Hizan Kültür Merkezinde yapacakları programla taçlandıracaklarını ve tüm kadınları beklediklerini söyledi.

Ziyarette memnun kalan kadınlar ise, Başkan Çakmak ve beraberindeki heyete teşekkür etti.