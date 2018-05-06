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AK Parti İstanbul 6. Olağan İl Kongresi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 13:20 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın seçim manifestosunu açıklayacağı kongre için gelen partililer, Sinan Erdem Spor Salonu'nu doldurdu - Erdoğan ile Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım'ın salon dışındaki vatandaşlara hitap etmesi bekleniyor

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim manifestosunu açıklayacağı AK Parti İstanbul 6. Olağan İl Kongresi için gelen partililer, Sinan Erdem Spor Salonu'nu doldururken, çok sayıda vatandaş da salonun dışında toplandı.

Saat 14.00'te başlaması planlanan kongre için son hazırlıklar tamamlandı. Katılımcıların salona geldiği güzergahlar üzerinde çok sayıda seyyar satıcı, üzerinde "Recep Tayyip Erdoğan" yazan rozet, atkı, bandana ve bayrak satarken, milletvekili aday adayları da tanıtım yazılarını dağıtıyor.

Vatandaşların büyük bir bölümünün de salonun dışındaki bekleyişi sürüyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan ile Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın salon dışında halka hitap etmesi bekleniyor.

Salona, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük fotoğrafları ile Türk bayrağı ve AK Parti bayrağı asıldı. Kurulan dev platformun üzerindeki ekranda Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı ve 6. Olağan Kongre yazısı yer alıyor.

Salon, Türk bayrakları ve AK Parti bayraklarıyla süslenirken, salon içine kurulan ekrana ilçelerin isimleri ve "İlk günkü aşkla... Yeniden diriliş" yazısı yansıtılıyor. Salonun üzerine kurulan dev ekrana, salonun dışından ve içeriden görüntüler aktarılıyor.

Kongre için İstanbul'un ilçelerinden partililer ve vatandaşlar, Sinan Erdem Spor Salonu'nda ilçelere göre kendilerine ayrılan bölümlere otururken, Türk bayrağı ve AK Parti bayrakları sallayarak, kongrenin başlamasını bekliyor.

- 400'e yakın basın mensubu akredite oldu

Kongre için il genelinde 12 milyon el ilanıyla İstanbullular kongreye davet edilirken, salonda 30 bin, dışarıda da 100 bin bayrakla süsleme yapıldı.

Yerli ve yabancı 400'e yakın basın mensubunun akredite olduğu kongrede, Erdoğan'ın salon dışında da geniş bir kalabalığa hitap etmesi bekleniyor.

Bu arada, kongre nedeniyle etkinliğin bitimine kadar Sahil Yolu Ataköy Kavşağı'ndan ve D-100 Şirinevler-Ataköy Kavşağı'ndan Sinan Erdem Spor Salonu'na çıkan tüm yollar araç trafiğine kapatıldı.

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