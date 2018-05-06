İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim manifestosunu açıklayacağı AK Parti İstanbul 6. Olağan İl Kongresi için gelen partililer, Sinan Erdem Spor Salonu'nu doldururken, çok sayıda vatandaş da salonun dışında toplandı.

Saat 14.00'te başlaması planlanan kongre için son hazırlıklar tamamlandı. Katılımcıların salona geldiği güzergahlar üzerinde çok sayıda seyyar satıcı, üzerinde "Recep Tayyip Erdoğan" yazan rozet, atkı, bandana ve bayrak satarken, milletvekili aday adayları da tanıtım yazılarını dağıtıyor.

Vatandaşların büyük bir bölümünün de salonun dışındaki bekleyişi sürüyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan ile Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın salon dışında halka hitap etmesi bekleniyor.

Salona, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük fotoğrafları ile Türk bayrağı ve AK Parti bayrağı asıldı. Kurulan dev platformun üzerindeki ekranda Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı ve 6. Olağan Kongre yazısı yer alıyor.