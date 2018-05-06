İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Her seçim önemli ama bu seçim çok daha önemli çünkü bu seçimde şer odakları bir araya geldiler. İçeride ve dışarıda, Türkiye'nin büyümesini, gelişmesini ve bölgede söz sahibi olmasını hazmedemeyenlerin, memleket sevdalılarıyla 'memleket meselesi' diyerek Cumhur İttifakı'yla yola çıkanların Yenikapı ruhuyla 15 Temmuz alçaklarına dersini vereceği önemli bir seçimdir." dedi.

Yıldırım, AK Parti İstanbul 6. Olağan İl Kongresi'nin yapıldığı Sinan Erdem Spor Salonu önünde vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, bereketli bir günün yaşandığını ifade etti.

Dünya şehri, Peygamber'in müjdelediği, Fatih Sultan Mehmet Han'ın fethettiği İstanbul'da olduklarını belirten Yıldırım, yağmura rağmen salonun içini ve dışını hınca hınç dolduran vatandaşları muhabbetle selamladığını dile getirdi.

24 Haziran'a giden yolda İstanbul'un Türkiye'ye bir mesaj verdiğini anlatan Yıldırım, "İstanbul, diyor ki 'Burası, bu mübarek şehir Türkiye'nin özetidir. Hakkari buradadır, Edirne buradadır, Sinop buradadır, Trabzon, Kastamonu, Sivas, 81 vilayet buradadır, Evlad-ı Fatihan buradadır, Balkanlar buradadır, Kafkaslar buradadır. Kısacası İstanbul, Türkiye'nin özetidir." dedi.