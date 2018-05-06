İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul İl Başkanı ve Başkan Adayı Bayram Şenocak, İstanbul'un her zaman Türkiye'nin siyasi kaderine yön veren en stratejik şehri olduğunu belirterek, "Size, Allah'ın izniyle, 24 Haziran akşamı sonuçlar açıklandığında, Genel Başkanımızın yüzünde oluşacak ve bizim için en büyük ödül olacak mutluluk tebessümlerini vadediyorum. Türkiye'nin dününü bugünüyle, bugününü yarınıyla buluşturan büyük lider Recep Tayyip Erdoğan'ı, şimdi de yeni sistemin ilk başkanı yapacağız inşallah." dedi.
Şenocak, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti İstanbul 6. Olağan İl Kongresi'nin açılışındaki konuşmasında, kongrelerin teşkilatlar açısından bir tazelenme ve yeniden yapılanma süreci olduğunu dile getirdi.
Bugünkü kongrenin Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 yıllık bir aranın ardından yeniden genel başkan olarak katıldığı ilk kongre olduğunu hatırlatan Şenocak, "Genel Başkanımız kongremizde merakla beklenen seçim manifestomuzu açıklayacak. Türkiye ve dünya, bu manifestoyu ilk kez kongremizde öğrenmiş olacak.
Gençlerden kadınlara, demokrasiden özgürlüklere, eğitimden ekonomiye nasıl bir Türkiye vizyonumuz olduğu, bu manifestoda bütün açıklığıyla ortaya konulacak.
Aydınlık bir geleceğin bütün parametrelerinin yer aldığı bu manifesto, bizim için aynı zamanda bir yol haritası, bir siyaset ekseni olacaktır." diye konuştu.
Şenocak, 16 Nisan Referandumu ile siyasette başarı için artık yeni hedeflerin, yeni çıtaların gerektiğini belirterek, şunları söyledi:
"İstanbul, her zaman Türkiye'nin siyasi kaderine yön veren en stratejik şehirdir.
Bu nedenle de İstanbul'un kaderi, Türkiye'nin kaderidir.
İstanbul, Gazze'den Kudüs'e, Saraybosna'dan Üsküp'e, Bakü'den Buhara'ya kadar koca bir kardeşlik coğrafyasındaki umut ve duaların adıdır.
Rabbim nasip eder de sizlerin teveccühüyle bu yüce görevi devralırsak, İstanbul olma şuurunu, bir tek saniye bile aklımızdan çıkarmadan çalışacağız. Size samimiyeti, kardeşliği vadediyorum.
Size, sadece elimizi değil, bütün bedenimizi taşın altına koymayı vadediyorum.
Size sonuna kadar açık bir kapı, sevgiyle uzanmış bir kardeşlik eli ve adanmış bir yürek vadediyorum.
Size İstanbul'da her sokağa girmeyi, her kapıyı çalmayı, tüm enerjimizle koşturmayı, terlemeyi, durup dinlenmeden çalışmayı vadediyorum.
Size gönüller kazanmayı, yürekler fethetmeyi vadediyorum.
Size, sonuna kadar genel başkanımızın yanında, sonuna kadar AK Parti’nin siyaset ilkelerine bağlı, partisine sadık, fedakar, erdemli, dinamik ve çalışkan bir teşkilat vadediyorum. Size, Allah'ın izniyle, 24 Haziran akşamı sonuçlar açıklandığında, Genel Başkanımızın yüzünde oluşacak ve bizim için en büyük ödül olacak mutluluk tebessümlerini vadediyorum. Türkiye'nin dününü bugünüyle, bugününü yarınıyla buluşturan büyük lider Recep Tayyip Erdoğan'ı, şimdi de yeni sistemin ilk başkanı yapacağız inşallah. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı, başkan yapacağız inşallah."
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