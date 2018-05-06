İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul İl Başkanı ve Başkan Adayı Bayram Şenocak, İstanbul'un her zaman Türkiye'nin siyasi kaderine yön veren en stratejik şehri olduğunu belirterek, "Size, Allah'ın izniyle, 24 Haziran akşamı sonuçlar açıklandığında, Genel Başkanımızın yüzünde oluşacak ve bizim için en büyük ödül olacak mutluluk tebessümlerini vadediyorum. Türkiye'nin dününü bugünüyle, bugününü yarınıyla buluşturan büyük lider Recep Tayyip Erdoğan'ı, şimdi de yeni sistemin ilk başkanı yapacağız inşallah." dedi.

Şenocak, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti İstanbul 6. Olağan İl Kongresi'nin açılışındaki konuşmasında, kongrelerin teşkilatlar açısından bir tazelenme ve yeniden yapılanma süreci olduğunu dile getirdi.

Bugünkü kongrenin Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 yıllık bir aranın ardından yeniden genel başkan olarak katıldığı ilk kongre olduğunu hatırlatan Şenocak, "Genel Başkanımız kongremizde merakla beklenen seçim manifestomuzu açıklayacak. Türkiye ve dünya, bu manifestoyu ilk kez kongremizde öğrenmiş olacak.