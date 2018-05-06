İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim manifestosunu açıkladığı AK Parti İstanbul 6. Olağan İl Kongresi, Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapıldı.

Kongre için İstanbul'un ilçelerinden partililer, üç ayrı arama noktasından geçerek, Sinan Erdem Spor Salonu'na geldi. Katılımcılara parti örgütleri tarafından iki ayrı bilet dağıtıldı. Biletlerden biri salon dışındaki alana, diğeri de salonun içine giriş yapılmasını sağladı.

Partililer, ilçelere göre kendilerine ayrılan bölümlere otururken, çok sayıda vatandaş da salonun dışında toplandı.

Sinan Erdem Spor Salonu'na önce AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım geldi. Yıldırım, salonun dışındaki katılımcılara hitabının ardından salona girerek partilileri selamladı ve bir konuşma yaptı.

Yıldırım'ın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, salon dışında bekleyen vatandaşlara seslendi. Yağmurdan etkilenmemeleri için naylon yağmurlukların dağıtıldığı vatandaşlar, Türk bayraklarıyla Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.