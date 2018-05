AK Parti İstanbul Aday Tanıtım Programı

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi örselemek için fırsat kollayanların heveslerini bir kez daha kursaklarında bırakacaklarını belirterek, "İstanbul'un her bir tepesinde, her bir mabedinde, her bir hanesinde yanan o fetih ışığını söndürmek isteyenlere meydanı ve meydanları asla bırakmayacağız. İstanbul'un boynunu bükük koymayacağız. Milletimizin birliğini, beraberliğini sonuna kadar savunacağız. Ülkemizin bütünlüğünü canımız pahasına koruyacağız. Devletimizin bekası uğrunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız." dedi.

Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen, partisinin İstanbul aday tanıtım programında yaptığı konuşmada, AK Parti İstanbul milletvekili adaylarının tanıtımını yaptıkları bugünün, sıradan bir gün olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün aynı zamanda 29 Mayıs. Yani İstanbul'un fethinin 565. yıl dönümü. Türkiye'ye fethin 600. yılı olan 2053 vizyonunu kazandırmış bir parti olarak bugünün anlamı bizim için çok daha farklıdır. Bu salondan Rabbimizin ve ecdadımızın huzurunda, İstanbul'a ve tüm milletimize bir söz veriyoruz; Fatih'in askerleri ve manevi rehberleriyle fethettiği bu şehre, namahrem eli uzanmasına asla izin vermeyeceğiz." şeklinde konuştu.