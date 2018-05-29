AK Parti İstanbul Aday Tanıtım Programı

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi örselemek için fırsat kollayanların heveslerini bir kez daha kursaklarında bırakacaklarını belirterek, "İstanbul'un her bir tepesinde, her bir mabedinde, her bir hanesinde yanan o fetih ışığını söndürmek isteyenlere meydanı ve meydanları asla bırakmayacağız. İstanbul'un boynunu bükük koymayacağız. Milletimizin birliğini, beraberliğini sonuna kadar savunacağız. Ülkemizin bütünlüğünü canımız pahasına koruyacağız. Devletimizin bekası uğrunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız." dedi. Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen, partisinin İstanbul aday tanıtım programında yaptığı konuşmada, AK Parti İstanbul milletvekili adaylarının tanıtımını yaptıkları bugünün, sıradan bir gün olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün aynı zamanda 29 Mayıs. Yani İstanbul'un fethinin 565. yıl dönümü. Türkiye'ye fethin 600. yılı olan 2053 vizyonunu kazandırmış bir parti olarak bugünün anlamı bizim için çok daha farklıdır. Bu salondan Rabbimizin ve ecdadımızın huzurunda, İstanbul'a ve tüm milletimize bir söz veriyoruz; Fatih'in askerleri ve manevi rehberleriyle fethettiği bu şehre, namahrem eli uzanmasına asla izin vermeyeceğiz." şeklinde konuştu.

Bu mübarek beldenin üzerinde dalga dalga yayılan ezanların dinmesine asla müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti: "Bayrağımızı yere düşürmek isteyenlere, fırsat vermeyeceğiz. Şehitlerimizin ve gazilerimizin ruhlarını asla muazzep etmeyeceğiz. Bu aziz şehri ve bu güzel ülkeyi örselemek için fırsat kollayanların heveslerini bir kez daha kursaklarında bırakacağız. İstanbul'un her bir tepesinde, her bir mabedinde, her bir hanesinde yanan o fetih ışığını söndürmek isteyenlere meydanı ve meydanları asla bırakmayacağız. İstanbul'un boynunu bükük koymayacağız. Milletimizin birliğini, beraberliğini sonuna kadar savunacağız. Ülkemizin bütünlüğünü canımız pahasına koruyacağız. Devletimizin bekası uğrunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız. İşte bütün bunlar için Rabia'mızı her fırsatta tekrarlamaya devam edeceğiz. Şöyle Rabia'mızı coşkuyla haykıralım. Tüm Türkiye duysun, ezberlersin ve kavrasın. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Türkiye 24 Haziran'dan sonra yeni yönetim sistemiyle Rabia'sına daha sıkı sarılacaktır. 15 Temmuz'da canımız pahasına sahip çıktığımız özgürlüğümüze ve geleceğimize inşallah yeni dönemde daha güvende bakacağız. Bunun için bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Mesele bu."

- "Makam mevki için birbirimizi sevmeyeceğiz" Cumhurbaşkanı Erdoğan, birbirlerini sadece Yaradan'dan ötürü seveceklerini belirterek, "Makam mevki için birbirimizi sevmeyeceğiz. Akrabalık bağlarıyla birbirimizi sevmeyeceğiz. Sadece ve sadece Yaradan'dan ötürü seveceğiz." diye konuştu. Manifestolarında yerli ve milli olmayı "Davamız bu ülkeye, bu aziz millete hizmet davasıdır." şeklinde tarif ettiklerini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti: "Ülkemiz büyüdükçe, kalkındıkça, milli egemenliğimiz ve bağımsızlığımız perçinlendi. Gençler, milli gelirimizi 3,5 kat artırdığımızda, ihracatımızı 5 katına çıkardığımızda, enflasyonu tek haneli rakamlara düşürdüğümüzde Türkiye'mizin hem kalkınmasına hem özgürleşmesine hizmet etmiş olduk. Yerli ve milli siyaset işte tam da budur. Ama bunu kavramayanlar oldu. Milli olmak; milli geliri artırmak, milletin iş ve aşını büyütmek demektir. Milli olmak; faize giden parayı, yatırımlar ve sosyal yardımlar yoluyla millete aktarmak demektir. Yerli olmak, Türkiye'yi 5 cente muhtaç halde IMF kapısında bekletmemek, savunma sanayinde dışa bağımlı olmamak demektir."