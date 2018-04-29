İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tam bir kırılma noktasındayız. Bunu niye söylüyoruz? Zira Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile artık bir dönüm noktasına gelmiştir. Bu dönüm noktası Türkiye'nin ileri atılım noktası olacaktır." dedi. Erdoğan, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul Gençlik Kolları 5. Olağan İl Kongresi öncesi parti otobüsünden halka hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan 16 yıl önce yola çıktıkları zaman "Uzun ince bir yoldayız / Gidiyoruz gündüz gece" dediklerini belirterek, "Gideceğiz gündüz gece ve şu anda da hamdolsun tam bir kırılma noktasındayız. Bunu niye söylüyoruz? Zira Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile artık bir dönüm noktasına gelmiştir. Bu dönüm noktası Türkiye'nin ileri atılım noktası olacaktır." ifadelerini kullandı. Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nin tıklım tıklım dolu olduğunu ancak dışarıdaki vatandaşları selamlamadan içeri geçemeyeceğini ifade eden Erdoğan, Türkiye'de, terörle mücadelenin başarılı bir şekilde devam ettirildiğini söyledi.

Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Kandil'de, Bestler Dereler'de mücadelenin kararlı şekilde sürdürüldüğünü dile getiren Erdoğan, "Şu anda Afrin'de etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 4 bin 500'e doğru ilerliyor. Öbür tarafta Kuzey Irak'ta 300'ü aşkın terörist etkisiz hale getirildi. İçeride Cudi'de, Gabar'da aynı şekilde teröristler etkisiz hale getiriliyor. Mehmetçiğimizi aldığı ilhamla yola kararlı yürüyor. Yahya Kemal'in güzel bir dörtlüğü var; 'Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi / Senin uğrunda ölen ordu budur ya Rabbi / Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyed namın / Galib et; çünkü bu son ordusudur İslam'ın.' İşte bu millet, tarihinde destanları yazarken böyle yazdı." değerlendirmesinde bulundu. Bugün, gençlerle özellikle birkaç hususu müzakere etmesi gerektiğini dile getiren Erdoğan, kongrenin ardından Özbekistan'a hareket edeceklerini, iki gün orada kaldıktan sonra Güney Kore'ye geçeceklerini, ardından perşembe gecesi tekrar Türkiye'ye döneceklerini kaydetti. - "Cumhur ittifakını sandıklardan başarıyla çıkaralım"

Erdoğan, gençlerin heyecanını 24 Haziran'a kadar devam ettirmelerini isteyerek, "Gençler, özellikle lise son sınıflardan, üniversitedeki arkadaşlarınıza kadar hepsiyle özellikle kucaklaşacaksınız. Hepsine inşallah bildiklerinizi anlatacaksınız. Bu heyecan daim olsun. Bu heyecan, devam olsun. Rehavet yok, heyecan var. Bu heyecanla tüm Türkiye gençliğini ayağa kaldıracaksınız. Rehavet yok, 'Ya nasıl olsa Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, bakanlarımız koşuyor yeterli.' yok. Ne diyor Rabb'imiz, 'Ancak çalıştığınızın karşılığı vardır.' diyor." şeklinde konuştu. Gençlere "Rabia"yı bilip bilmediklerini soran Erdoğan, "Esma kızımızı da biliyorsunuz değil mi? İşte o Esma, Rabb'im cennetiyle, cemaliyle inşallah müşerref kılsın. Bizim Esmalarımızı da inşallah orada onlarla buluştursun. Rabb'im bize de inşallah şehadet makamını lütfetsin. Bundan daha güzel makam var mı? 'Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda / Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda / Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.' O kadar." diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü: