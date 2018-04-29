AK Parti İstanbul Gençlik Kolları 5. Olağan İl Kongresi

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin hiçbir ilke ve ahlakla bağdaşmayan, kapalı kapılar arkasında yürüttüğü pazarlıklarla Türk siyasetini kirletmeye, lekelemeye devam ettiğini belirterek, "CHP'nin bir başka partiye adeta ikram ettiği, bu durumda rızalarının olmadığı her hallerinden belli olan, hele hele arka taraftaki o gözü yaşlı milletvekillerini görünce çok üzüldüm. Çok üzüldüm. 'Eyvah Türk parlamentosu ne hale gelmiş' dedim. Siyasi tarihimize yeni bir utanç vesikası olarak kaydoldu bu. Aslında bu hadise aradan geçen 40 yıla rağmen, CHP'de hiçbir şeyin değişmediğini de ortaya koymuştur." dedi. Erdoğan, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul Gençlik Kolları 5. Olağan İl Kongresinde yaptığı konuşmada, Türkiye'de erdemli, ilkeli, ahlaki siyasetin öncelikli muarızının, politikayı ikbal kapısı olarak gören kifayetsizler olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ülkede siyasete irtifa kaybettirenler, yeri geldiğinde çıkarları için haysiyetlerini dahi tezgaha koyan muhterislerdir." diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün Türkiye'nin ana muhalefet partisi sıfatını taşıyan CHP, maalesef işte bu kötü örneğin temsilcisi olmayı kimseye bırakmamıştır. 27 Mayıs'ta iktidara giden yolu darbecileri kışkırtmakta gören CHP, 1978 senesinde iktidar kapısını ancak kirli pazarlıklar neticesinde transfer edilen 11 milletvekili ile açabilmiştir. Nasıl bozuk temel üzerine inşa edilen bina ayakta kalamazsa, siyasi ahlaksızlıklar üzerinde kurulan iktidarın da ömrü çok kısa olmuştur. Siyasi kaos, kargaşa bitmemiş, ülke dönemin basiretsiz siyasileri eliyle günden güne darbe ortamına sürüklenmiştir. 12 Eylül böyle geldi, temel sebebi bu olmuştur ve kısa süreli iktidar uğruna CHP'nin açtığı kirli milletvekili tezgahı, o zaman vardı, şimdi yine var. Sevgili gençler, geleneği kirli olanın geleceği de pirüpak olmaz. İşte üzerinden 40 sene geçmesine rağmen eski alışkanlıklarından kurtulamadığını gördük. Dün olduğu gibi bugün de CHP, siyaseti bir kabzımal pazarlığına dönüştürdü. CHP, milletin kendi adına hareket etmesi için emanet verdiği iradelerini pazara çıkardığı milletvekilleriyle, özellikle de -gençlere kötü örnek oluyor- şimdi ben buradan sesleniyorum: Ey 15 milletvekili ya siz iradenizi nasıl oluyor da bu kadar ucuza satıyorsunuz. Ey 15 milletvekili, bak karıştırma ha, siz Çanakkale'deki 15'ler değilsiniz. Siz iradesini satanlardansınız. Onları da lekelediniz ve siz, size oy veren bu milletin iradesine saygısızlık yaptınız. Size Bay Kemal talimat verdi diye siz, bunu yerine getirdiğiniz zaman bu şahsiyetsizliktir. Sizin şahsiyetiniz olgunlaşmamış, yok demektir. Siz bu noktada, 'Sayın Bay Kemal, siz bizim irademizi satın alamazsınız. Milletin bize vermiş olduğu bu yetkiyi, bize farklı istikamette kullandıramazsınız' demeliydiniz ama yazık oldu gittiniz, sözde partinin koltuklarına bile oturamadınız, çünkü sizin asli koltuğunuz müsaade etmiyordu. Bunları da yaşadık. Şimdi 24 Haziran'da ekranları başında bizi izleyen tüm CHP'ye gönül vermiş vatandaşlarıma sesleniyorum, 24 Haziran'da bunları sandığa gömmeye var mısınız diye sesleniyorum."

- "O gözü yaşlı milletvekillerini görünce çok üzüldüm" Çok çalışmaları, gayret etmeleri gerektiğini aktaran Erdoğan, gençlerin, lise son sınıftaki öğrencilerden, üniversitedeki gençlere kadar herkesle kucaklaşması gerektiğini söyledi. Erdoğan, tüm İstanbul'un ayakta olduğunu ifade ederek, "16 Nisan'daki İstanbul'u istemiyoruz artık. Şimdi çok daha farklı bir İstanbul istiyoruz. Buna hazır mıyız? Şu kalan süre içerisinde kapı kapı dolaşmaya, üniversitedeki, lisedeki tüm genç arkadaşlarımızı kucaklamaya var mıyız?" diye sordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, durmadan yola devam etmeleri gerektiğini dile getirerek, "Çünkü unutmayın, bu parti, CHP hiçbir ilke ve ahlakla bağdaşmayan, kapalı kapılar arkasında yürüttüğü pazarlıklarla Türk siyasetini kirletmeye, lekelemeye devam ediyor. CHP'nin bir başka partiye adeta ikram ettiği, bu durumda rızalarının olmadığı her hallerinden belli olan, hele hele arka taraftaki o gözü yaşlı milletvekillerini görünce çok üzüldüm. Çok üzüldüm. 'Eyvah Türk parlamentosu ne hale gelmiş' dedim. Siyasi tarihimize yeni bir utanç vesikası olarak kaydoldu bu. Aslında bu hadise aradan geçen 40 yıla rağmen, CHP'de hiçbir şeyin değişmediğini de ortaya koymuştur. Her ne kadar kendileri ve medyadaki avaneleri bu skandalı örtbas etmeye kalksalar da milletimiz meseleyi çok net bir şekilde görmüştür. Ortadaki fotoğraf öylesine kötü ki bu tezgahın milleti kandırmaktan ziyade, ülkemizin ana muhalefet partisini itibarsız hale getirme noktasında bir hamle olduğunu görüyorum." diye konuştu.

Buradan Özbekistan'a gideceğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti: "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Tek millet, Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Gürcü'süyle, Boşnak'ıyla, Arnavut'uyla, Roman'ıyla 81 milyon tek millet. Biz 81 milyonu ayırt etmeksizin seviyoruz. Çünkü biz yaratılanı, Yaradan'dan ötürü sevdik. Tek bayrak, şu bayrağımızdan daha güzel ne olabilir ya? Üzerindeki renk, şehidimizin kanı, hilal bağımsızlığımızın ifadesi, yıldız şehitlerimizin ta kendisi. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Ölmeye hazır mıyız? İşte Afrin şehitlerimizi görüyorsunuz, 56 şehit verdik. Özgür Suriye Ordusu'ndan da 200 civarında. Ancak 4 bin 500'e varan teröristi de etkisiz hale getirdik. Üç: tek vatan 780 bin kilometre kareyle tek vatan. Vatanımızı böldürmedik, böldürmeyeceğiz inşallah. Bu konuda kararlıyız değil mi? Kararlıyız." Bu toprakların bölünmeyeceğini vurgulayan Erdoğan, "Dört: tek devlet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka devlet tanımıyoruz. Eğer Pensilvanya'ya gitmek isteyenler olursa, buyursunlar gitsinler, biletlerini de veririz. Buyursunlar gitsinler. Evelallah tüm bunları halletmek için ne yapacağız? Yüksek sesle, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Birbirimizi Allah için seveceğiz gençler. Tamam. Makam, mevki, para, pul bunun için değil. Ben bizim gençliğimizin bu şuurda olduğunu inanıyorum." şeklinde konuştu.

- Notlar Kongrenin gerçekleştirildiği salona, Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın posterleri ile Türk bayrakları asıldı. Salon programdan saatler önce dolarken, gençlere Türk bayrağı ve AK Parti flamaları dağıtıldı. "Gençlik başkomutanın izinde", "Siyaset gençleşiyor Türkiye güçleniyor" pankartları asılan salonda, konuşmalar öncesi spor gösterileri sunuldu. Kongreye, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Mehdi Eker, Ravza Kavakcı Kan ve Erol Kaya ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da katıldı. Konuşmaların sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdim edildi. (Bitti)

AK Parti İstanbul Gençlik Kolları 5. Olağan İl Kongresi

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: (2) - "CHP hiçbir ilke ve ahlakla bağdaşmayan, kapalı kapılar arkasında yürüttüğü pazarlıklarla Türk siyasetini kirletmeye, lekelemeye devam ediyor. CHP'nin bir başka partiye adeta ikram ettiği, bu durum

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