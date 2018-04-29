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AK Parti İstanbul Gençlik Kolları 5. Olağan İl Kongresi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 14:14 | Son Güncelleme

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya: - "Seçilme yaşını 18'e indirdik. Çünkü biz gençlerimize güveniyoruz. Geleceğe gençlerimizle beraber yürümek istiyoruz. Geleceğin 2023, 2053 ve 2071'ini sizlerle inşa edeceğiz. Türkiye'nin geleceğini gençlerimiz ve kadınlarımız beraber belirleyecek" - "Allah'ın izniyle önümüzde çok önemli bir seçim var. 24 Haziran'da Türkiye belki önündeki 100 yılın en önemli seçimini yapacak"

İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Seçilme yaşını 18'e indirdik. Çünkü biz gençlerimize güveniyoruz. Geleceğe gençlerimizle beraber yürümek istiyoruz. Geleceğin 2023, 2053 ve 2071'ini sizlerle inşa edeceğiz. Türkiye'nin geleceğini gençlerimiz ve kadınlarımız beraber belirleyecek." dedi.

Bakan Kaya, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti İstanbul Gençlik Kolları 5. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, bugün Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kongrenin hayırlara vesile olmasını temenni eden Kaya, "Bugüne kadar teşkilatlarda görev alan tüm kardeşlerime gönülden şükranlarımı sunuyorum. Bugün de görev alacak kardeşlerimizle beraber şimdiye kadar görev alanlar omuz omuza çalışacaklar. Allah'ın izniyle önümüzde çok önemli bir seçim var. 24 Haziran'da Türkiye belki önündeki 100 yılın en önemli seçimini yapacak. 15 Temmuz'da bu millet ve gencecik evlatları, sizler Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla sokaklara ve meydanlara indiniz. Sizler, istiklalinize ve istikbalinize sahip çıktınız." diye konuştu.

Kaya, 15 Temmuz ruhuyla 16 Nisan referandumunda vesayet odaklarının ortadan kaldırılması kararının verildiğini aktararak, gelecek seçimlere Türkiye'nin daha güçlü demokrasi ve ekonomiyle yürümenin kararını vereceğini kaydetti.

Gençlerin 24 Haziran'dan sonra Meclis'te olacağını dile getiren Kaya, "Seçilme yaşını 18'e indirdik. Çünkü biz gençlerimize güveniyoruz. Geleceğe gençlerimizle beraber yürümek istiyoruz. Geleceğin 2023, 2053 ve 2071'ini sizlerle inşa edeceğiz. Türkiye'nin geleceğini gençlerimiz ve kadınlarımız beraber belirleyecek. Bu seçimde gençlerin tercihi çok önemli. Sizin vereceğiniz kararla, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı Türkiye'ye başkan yapmaya var mısınız? İstanbul gençliği hazır. Biz, gönüller yapacağız. Önümüzde kısa süre var. Tüm kardeşlerimizle bir araya gelerek onların gönüllerine dokunacağız. Liseli kardeşlerimize ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Kaya, Türkiye'nin Recep Tayyip Erdoğan gibi önemli bir lidere sahip olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasında ve yanında gençlerin olduğunu söyledi.

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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya AK Parti İstanbul Gençlik Kolları 5. Olağan İl Kongresi

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