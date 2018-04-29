İSTANBUL (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bu dava gençlerin omzunda büyüdü. Çünkü davamızın lideri Recep Tayyip Erdoğan, gençlik yıllarından itibaren memleket davasına omuz vermiş, yüreğini koymuş büyük bir dava adamıdır. Yine gençlerin omzunda bu dava daha yükseklere çıkacaktır." dedi.

Gül, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul Gençlik Kolları 5. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye'de hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak.' diyerek yola çıktığını anımsattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında her daim gençlerin bulunduğunu aktaran Gül, "Kapı kapı, sokak sokak bütün evlere girerek AK Parti'nin bayraklarını İstanbul'un bütün sokaklarına asarak AK gençliğin sesini bütün İstanbul'a duyuran gençler, Allah hepinizden razı olsun. Bu dava gençlerin omzunda büyüdü. Çünkü davamızın lideri Recep Tayyip Erdoğan, gençlik yıllarından itibaren memleket davasına omuz vermiş, yüreğini koymuş büyük bir dava adamıdır. Yine gençlerin omzunda bu dava daha yükseklere çıkacaktır. Cumhurbaşkanımız her zaman gençlerle yürümüş bir liderdir." diye konuştu.