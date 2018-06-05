AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak, gençlerle buluştu

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, önderliğinde yeni ve büyük hedeflere koşmaya, mazlumun umudu olmaya hazır olduklarını bildirdi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Şenocak, Ataşehir İçerenköy Mahallesi'nde düzenlenen iftarda, 24 Haziran'da gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi'nin bugüne kadar yapılan tüm seçimlerden daha farklı olduğunu belirtti.

Şenocak, 16 Nisan referandumu ile alınan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş kararıyla yeni sisteme tam anlamıyla geçişin sağlanacağını vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, sadece bir milletin değil, mazlum coğrafyaların kabul edilmiş duasıdır. Milletin adamı, mazlumun umududur. Onun önderliğinde yeni ve büyük hedeflere koşmaya, mazlumun umudu olmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Seçimlere çok az bir zaman kaldığını hatırlatan Şenocak, sandığa gidildiğinde ülkenin geleceğiyle alakalı, birlik ve beraberliğin devamı için en iyi şekilde oy kullanılmasını tavsiye etti.