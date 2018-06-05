AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak, gençlerle buluştu

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, önderliğinde yeni ve büyük hedeflere koşmaya, mazlumun umudu olmaya hazır olduklarını bildirdi.
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Şenocak, Ataşehir İçerenköy Mahallesi'nde düzenlenen iftarda, 24 Haziran'da gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi'nin bugüne kadar yapılan tüm seçimlerden daha farklı olduğunu belirtti.
Şenocak, 16 Nisan referandumu ile alınan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş kararıyla yeni sisteme tam anlamıyla geçişin sağlanacağını vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, sadece bir milletin değil, mazlum coğrafyaların kabul edilmiş duasıdır. Milletin adamı, mazlumun umududur. Onun önderliğinde yeni ve büyük hedeflere koşmaya, mazlumun umudu olmaya hazırız." ifadelerini kullandı.
Seçimlere çok az bir zaman kaldığını hatırlatan Şenocak, sandığa gidildiğinde ülkenin geleceğiyle alakalı, birlik ve beraberliğin devamı için en iyi şekilde oy kullanılmasını tavsiye etti.
Şişli, Fatih, Bayrampaşa, Küçükçekmece ve Avcılar ilçelerinde yapılan çalışmaları bizzat yerinde inceleyen İl Başkanı Şenocak, 25 Haziran'da İstanbul'un başka bir sabaha uyanacağını dile getirdi.
Şenocak, yönetim kurulu üyeleri ve ilçe başkanlarının da hazır bulunduğu ziyaretlerde, ilçelerde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Sahura kadar devam eden incelemelerde bayraklama çalışmasına katılan Şenocak, Türk ve AK Parti bayraklarını asan gençlik kollarına destek oldu.
Gençlerle sohbet eden Şenocak, "Bu gençlik 15 Temmuz'da vatanı kurtaran gençlik, bu gençlik enerjisi ile Türkiye'yi yüceltecek gençlik, bu gençlik 2023'ün 2071'in büyük hedefleriyle AK Parti'de buluşan gençlik. Akdimiz var, büyük Türkiye için birlikte yürüyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Gençlik kolları tarafından düzenlenen sahur programına da katılan Şenocak, gençlerin gecesini gündüzüne katarak çalıştığını vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın onlara verdiği değeri çok iyi biliyorlar. Teşkilatlarımız İstanbul'da gecesini gündüzüne katarak çalışıyor. İnşallah 24 Haziran'da İstanbul’da destan yazacağız." ifadelerini kullandı.
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