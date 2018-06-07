HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

 AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak, havalimanında sandık görevlilerini ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 13:09 | Son Güncelleme

  CUMHURBAŞKANI ve milletvekili genel seçimleri için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy verme işlemleri başta Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanları olmak üzere sınır kapılarında bugün itibariyle başladı.

 AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak, havalimanında sandık görevlilerini ziyaret etti

İbrahim YILDIZ-Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI ve milletvekili genel seçimleri için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy verme işlemleri başta Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanları olmak üzere sınır kapılarında bugün itibariyle başladı.

Yurt dışında yaşayan seçmenler için oy kullanabilmesi için Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Geliş ve Gidiş katında belirlenen iki alana toplam 12 sandık konuldu. Seçmen kütüğüne kayıtlı Türk vatandaşları, pasaport ve kimliklerini ibraz etmelerinin ardından oylarını kullandı. Bugün saat 08.00’da sınır kapılarında başlayan oy verme işlemleri 24 Haziran'da saat 17.00’a kadar devam edecek.

OY KULLANMAYA DAVET ETTİ

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Atatürk Havalimanı'nda görev yapan sandık görevlilerini ziyaret etti. Şenocak, ”Yurt dışında yaşayan seçmenlerin burada oylarını kullanmalarına şahit olduk. Biz de bir ziyaret edip hayırlı olsun dileklerimizi illettik. Sandık kurulundaki arkadaşlara da başarılar diledik. İnşallah ülkemiz için hayırlı sonuçların olacağını temenni ediyoruz. İnşallah buradan çıkan sonuç ülkemize, vatanımıza hayırlı olur. Burada 12 sandık var, 4 vardiya şeklinde oylar kullanılıyor. Yurt dışında olmayıp da Türkiye’de olan seçmenlerimiz, seçimin son gününe kadar burada oy kullanabilirler. Yurt dışında ve yurt içinde oylarını kullanacak vatandaşlarımızın oy kullanma vazifelerini yerine getirmelerini özellikle istirham ediyorum” dedi.

SEÇMENLERLE SOHBET ETTİ

Şenocak daha sonra oyunu kullanmak için Almanya’nın Münih kentinden gelen Mahmut Terlemez ile sohbet etti. Terlemez'in, “Erdoğansız bu ülke olmaz. Ezerler bizi bitirirler, hem vallahi hem billahi bitirirler. Her taraftan saldırıyorlar, pusuya geçmişler bizim düşmemizi, parçalanmamızı bekliyorlar. Erdoğan’sız bu ülke batar” dedi. Şenocak da ”Sizin orada daha rahat edebilmeniz için şer odaklarına rağmen inşallah hep beraber orada Türk vatandaşı kardeşlerimiz, buradaki milletimiz ile beraber bu davaya sonuna kadar sahip çıkacağız. Biz güçlü olduğumuz sürece sizler orada da rahat etmiş olacaksınız.”

(FOTOĞRAF)

AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak, havalimanında sandık görevlilerini ziyaret etti AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak, havalimanında sandık görevlilerini ziyaret etti AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak, havalimanında sandık görevlilerini ziyaret etti AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak, havalimanında sandık görevlilerini ziyaret etti

PARTNERAhlaksız teklifi ifşa ettiAhlaksız teklifi ifşa etti
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İnşallah beraberliğimiz daha da gelişirDiyanet İşleri Başkanı Erbaş: İnşallah beraberliğimiz daha da gelişir
Emniyet personeli için önemli 'şark hizmeti' kararı! Resmi Gazete'de yayımlandıEmniyet personeli için önemli 'şark hizmeti' kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mürekkep balığından hamile kaldı!

Mürekkep balığından hamile kaldı!

Erdoğan'dan tıp fakülteleri çıkışı: Kardeşim batırıyorsunuz bizi

Erdoğan'dan tıp fakülteleri çıkışı: Kardeşim batırıyorsunuz bizi

Gökhan Gönül Fulham'ın transfer listesinde

Gökhan Gönül Fulham'ın transfer listesinde

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli'nin Bodrum'da romantik tatili

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli'nin Bodrum'da romantik tatili

Abdüllatif Şener: Erdoğan olan biteni açıkça anlatmalı!

Abdüllatif Şener: Erdoğan olan biteni açıkça anlatmalı!

Kocaeli'de eşini başka adamla gördü, öyle bir şey yaptı ki...

Kocaeli'de eşini başka adamla gördü, öyle bir şey yaptı ki...

İlginizi Çekebilir

Abdüllatif Şener: Erdoğan olan biteni açıkça anlatmalı!

Abdüllatif Şener: Erdoğan olan biteni açıkça anlatmalı!

Apolet tartışması büyüyor! Muharrem İnce'den Erdoğan'ın sözlerine videolu yanıt!

Apolet tartışması büyüyor! Muharrem İnce'den Erdoğan'ın sözlerine videolu yanıt!

Hidayet Karaca isimleri tek tek saydı! Abdullah Gül, Bülent Arınç, Köksal Toptan...

Hidayet Karaca isimleri tek tek saydı! Abdullah Gül, Bülent Arınç, Köksal Toptan...

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Başbakan Binali Yıldırım'dan yeni bedelli askerlik açıklaması

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Başbakan Binali Yıldırım'dan yeni bedelli askerlik açıklaması

Genç kıza çirkin tuzak! 'Bakireyim' dedi ama...

Genç kıza çirkin tuzak! 'Bakireyim' dedi ama...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cesedi bu halde bulundu! Gören dondu kaldı

Cesedi bu halde bulundu! Gören dondu kaldı

Emniyet personeli için önemli 'şark hizmeti' kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı

Emniyet personeli için önemli 'şark hizmeti' kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı

'Oğluma iyi bakın' dedi, denize atladı

'Oğluma iyi bakın' dedi, denize atladı

İş yerindeki son gününde feci şekilde öldü!

İş yerindeki son gününde feci şekilde öldü!

Eşinden Başbakan Yıldırım'a: Konuşmaları çok uzun tutma millet sıkılıyor

Eşinden Başbakan Yıldırım'a: Konuşmaları çok uzun tutma millet sıkılıyor

Bebeğinin burcunu öğrenince kürtaj yaptırmak istedi!

Bebeğinin burcunu öğrenince kürtaj yaptırmak istedi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.