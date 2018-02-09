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AK Parti İstanbul İl Başkanı Temurci istifa etti!

GÜNCEL HABERLERİ | 09.02.2018 11:33 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, il başkanlığı görevinden istifa etti. "Dün gece 11'e çeyrek kala genel merkezden arandım" diyen Temurci, "Onurla şerefle geldiğimiz AK Parti İstanbul İl başkanlığı görevimden yine büyük bir onurla ve itibarla ayrılmanın mutluluğu içindeyim" ifadesini kullandı. Selim Temurci'den boşalan İstanbul İl Başkanlığı koltuğu için MÜSİAD yönetim kurulu üyesi de olan Bayram Şenocak ismi konuşuluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti İstanbul İl Yönetimi'ni ziyareti sırasında elini sıkmadığı İl Başkanı Selim Temurci, daha önce istifa etmiş ancak “Şu an zamanı değil” denilerek geri çevrildiği iddia edilmişti. Son dakika habere göre, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, görevinden istifa etti.

SELİM TEMURCİ: NASIL DİK DURDUĞUMUZU HERKES BİLİYOR

AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda bugün basın toplantısı düzenledi. Toplantıya çok sayıda partili katılırken, Selim Temurci, görevde olduğu süreyi üç bölüme ayırdığını söyledi. Temurci, dün gece genel merkezden arandığını söyleyerek sözlerine başladı.

"Bugün benim için çok özel birgün. Dün saat 22.45'te Genel Merkezimizden arandığımda 8 Şubat'tı, bugün 9 Şubat. Çok güzel bir tevafuk" diyen Temurci, şöyle konuştu:

"Genel Başkan değişikliğinden, 1 Kasım'dan sonra yeni bir dönem başladı İstanbul teşkilatları için. Bu bir taraftan kendi içimizde büyük bir imtihan, diğer taraftan yeni Türkiye'nin hedefleri için nefislerimizi bir tarafa koyarak çok daha çalışma zamanıydı. Ancak hiçbirimiz 15 Temmuz'da gerçekleşen o alçak FETÖ terör girişimini, ihanetini beklemiyorduk. O gece işte bu bina direnişin ilk kıvılcımının, ilk talimatlarının verildiği merkezlerden biri oldu. Rabbim, İstanbul, tarih ve sizler şahitsiniz ki biz o gece milletine, devletine, davasına liderine sahip çıkmak için sağına soluna bakmadan 'ben buradayım' diyen ilk teşkilat AK Parti İstanbul teşkilatı olmuştur. Seçimlerden konuşuyoruz; 15 Temmuz AK Parti İstanbul Teşkilatlarının kazanmış olduğu en büyük zaferdir. Ben buna yürekten inanıyorum. Ve o gece sonucu bekleyenlere inat benim çalışma arkadaşlarım, ilçe başkanlarım, belediye başkanlarım 15 Temmuz destanının adeta görünmez kahramanları olmuştur. Hamdolsun 15 Temmuz gecesinde liderimizle, milletimizle tek yürek, tek yumruk olarak hainlere İstanbul emanetini, AK Parti'nin kalesi olan İstanbul İl Başkanlığı'nı teslim etmedik."

Bu dönemde AK Parti İstanbul İl Başkanlığı teşkilatlarının olağanüstü bir performans sergilediğini söyleyen Selim Temurci, "İki seçim arası yaşanan terör olayları, il başkanlığına yönelik terör saldırı girişiminde İstanbulluların bize verdiği destekle nasıl dik durduğumuzu herkes biliyor. Bizi kucaklayan İstanbul'un her noktasında kapısını, gönüllerini bize açan İstanbullu kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

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"RABBİM ŞAHİTTİ, İSTANBUL ŞAHİTTİR"

15 Temmuz hain darbe girişimine de değinen AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, " 15 Temmuz alçak FETÖ terör ihanetini beklemiyorduk. Bu bina direnişin ilk kıvılcımın ilk talimatlarının verildiği merkezlerden biri oldu. Rabbim şahittir İstanbul şahittir biz o gece milletine devletine davasına, liderine sahip çıkmak için sağına soluna bakmadan ben burdayım diyen ilk teşiklat AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'dır" dedi.

Başarı ya da da başarısızlık işe kattığınız samimiyete ve gayretinizle ilgilidir" diyen Selim Temurci, "Rabbim o samimiyeti yakınen bilendir. O bize bizden yakındır. Önemli olan O'na mahcup olmamaktır. Bizim davamız rakamları sığmayacak kadar büyük bir davadır. Davamız bizim hayatamızdır. Yüce mevlamız her olayda bizi farklı imtihan etmiştir. Yeni bir imtihanla karşı karşıyayız" dedi.

"KIRDIĞIMIZ KARDEŞLERİM OLDUYSA HAKLARINI HELAL ETSİNLER"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden genel başkan olmasıyla yeni bir döneme girildiğini söyleyen AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, "Yeni dönem partimize hayırlara vesile olsun. Büyükşehir Belediye başkanımız Kadir Topbaş, görevinden beyefendiliğine yakışan bir şekilde ayrıldı. Makamların değil bu davanın adamı olmak en önemli misyon olmuştur. Onurla şerefle geldiğimiz görevimden hamdolsun, yine büyük bir onurla, itibarla ayrılmanın mutluluğu içindeyim. Kırdığımız kardeşlerim olduysa haklarını helal etsinler" dedi.

LİDERLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını arz eden Temurci " Cumhurbaşkanımız sadece Türkiye'nin değli mazlumalrın lideridir. Rabbim ona sağlık sıhhat versin. Başımızdan eksik etmesin" diyerek "İstanbul'da onlarca miting beraber yaptığımız Ahmet Davutoğlu hocamıza, partimizin genel başkanı seçilen ve Başbakanımız Binali Yıldırım beye şükranlarımız arz ediyorum. Benim için ağabey olan Kadir Topbaş beye şükranlarımı arz ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı olana Mevlüt Uysal Bey'e başarılar diliyorum" ifadesini kullandı.

"BEN BU BEYAZ GÖMLEĞE BİR LEKE BİLE DEĞDİRMEM"

Makamlar ve mevkilerin geçici olduğunu söyleyen Temurci, "Makamlar ve mevkiler geçici davanın adamı olmak bizim için bakidir. Ak partimizin bizim davamızın adı olduğu sürece bizler bu davanın bir neferiyiz. Biz makamların neferi değil davanın neferiyiz. Doğarken ölürken beyaz gömlek giyeriz. Partiye üye olduğum günden bugüne görevim boyunca üzerimde beyaz gömleğim oldu. Ben bu beyaz gömleğe leke bir leke değdirmedim. Buna şahitsiniz" dedi.Bu sırada Selim Temurci'nin duygusal anlar yaşadığı görüldü. İstifa açıklamasının ardından Selim Temurci'ye plaket takdim edildi.

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TEMURCİ'NİN YERİNE KİM GELECEK?

Selim Temurci’nin yerine Bayram Şenocak ve Ahmet Cin isimlerinin kulislerde dolaştığı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuşulan iki ismin dışında sürpriz yapabileceği bu isminde İstanbul Eski İl Başkan Yardımcısı ve İstanbul milletvekili Haydar Ali Yıldız'ı atayabileceği ifade edildi. Ancak kulislerde, MÜSİAD yönetim kurulu üyesi de olan Bayram Şenocak ismi ön plana çıkıyor.

KARDEŞİ FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINMIŞTI

Temmuz 2016'da, Rize’nin Çayeli İlçesi’nde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PYD) soruşturması kapsamında Ak Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci’nin kardeşi Ömer Temurci’nin de aralarında bulunduğu 7 işadamı gözaltına alınmış, Temurci, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı.

SELİM TEMURCİ KİMDİR?

1970 Rize Çayeli doğumlu olan Selim Temurci Boğaziçi Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur. Marmara Üniversitesi'nde ekonomi alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olan Selim Temurci çeşitli sivil toplum kuruluşlarında aktif görevlerde bulunmuştur

Selim Temurci, dış ticaret, finans ve pazarlama konusunda eğitimler vermektedir. İyi derecede İngilizce bilen Selim Temurci, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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Okuyucu Yorumları 33 yorum
hayırlı olsun reis ne derse o olur
İstifa etmemiştir,ettirilmiştir.Akp’de istifa mekanizması,geleneği yoktur.İstifa ettirilme,görevden alınma geleneği vardır.
anlamadım niye ıstıfa ettiği yazılmamış
İsabet olmuş, reis ne yapacağını gayet iyi biliyor. Allah razı olsun
@atasoy705 BİZ ESKİDEN OLACAĞI YADA OLMAYACAĞI BELLİ OLMAYAN BİR SEY İÇİN ALLAH BİLİR DİYORDUK, DEMEK Kİ ŞİMDİ SİZ TÖVBE ESTAĞFURLLAH ALLAH'I GEÇTİNİZ HER ŞEYİ RE-İS BİLİR DİYORSUNUZ. ALLAH SİZİ ISLAH ETSİN
Valla tam isabet olmuş. Sosyal medyada abuk subuk adamlarla foto çektirip gösteriş yapıyordu biz vatandaş olarak randevu alsak asla vermiyordu. Siyasetçi olacak gücü yok
Abisi fetodan içerde kendiside fetocu ama ADALET ona islemiyor AKP bitmeden feto bitmez
3 Yılda zorlu bir dönem geçirdik diyor!hangi zorlu dönem yaşamış? devletin imkanları elinizde,valiler çantacınız,emniyet bodyguar ınız,ihaleler sizde,muhalif sesler zindanda geriye hangi zorluk kalmış? belki vurgunun talanın paylaşımı zorluğu yaşamıştır.
Millet neyle bunlar neyle uğraşıyo allah yoktur din yalan dolandır
NE DAVASI CUMHURİYETİ YOK ETMEMİ KİMİNLE NE DAVANIZ VAR.
bence istanbul il başkanı da recep tayyip erdoğan olsun.cumhurbaşkanı başbakan başkomutan gazi belediye başkanı il başkanı muhtar bütün payeler kendisine verilmeli.bunu meclise önerge olarak teklif etmekten dolayı kendimi tebrik ediyorum.
NE YAPILIRSA YAPILSIN...İSTANBULU BU KEZ KAYBEDECEK...
Ne yaptın lan şimdiye kadar ne fikir ürettin neye destek verdin
BAŞTAKİ HIRSIZ,KÜÇÜK HIRSIZA DEFOL DEDİ,HAKIM SAVCI NERDE ,GUGUK MU OLDULAR
doydun mu doymadın mı? bu önemli.... doyma sınırın ne..... buna ulaştın mı? gelen inşallah doymuştur... yoksa yandık yeniden doyurmaya başla.... Allah, bize sabır ve güç versin bunları doyuralım diye.... doymuyorlar ki...
ilk defa ismini duyuyorum.
depremlik neyi var bunun.ben de bunu anlamadım
MABADINA TEKMEYİ YİYEN ONURLA NASIL AYRILMIŞ OLUYOR.
NE DAVANIZ VAR BAŞKAN DAVANIZIN ADI NE SİZİN OLSA OLSA RANT DAVANIZ VAR SEN DOLDURDUN BAŞKASI GELECEK TEK DAVANIZ RANT
PARALARI SIFIRLA YAKINDA POLİS ALMAYA GELİR.
korkudan istifa ettim diyor.Kişilikli olmak onurlu duruş gerektirir
Bu adamla sosyal medyada boy gösteren paçavralar var bunların da feto bağlantıları araştırılmalı
Kızgın reyiz birini daha şutladı, küpü dolan gitsin, aclar gelsin... Zafer (kütahya) hava alanın maliyeti 50bin, 2044 yılına kadar hazineden bu işe ödenecek olan 500bin, daha şimdiden 15-20 bini ödendi, üstüne işletme kazancını eklersek 35-40bin, bize de bir yap işlet verseler
çok yakın zamanda SELİM TEMURCİ ' yi milletvekili hatta bakan hatta ve hatta CB başdanışmanı olarak görürseniz hiç şaşırmayın onlar hep birlikte yeni hedeflere gidecekler Rizeli olması yeterli referanstır. iş yapıp yapmadığı önemli değildir 2023 hedefi çok büyük ve sadece yanında kendilerinden olanların itirazsız kabul edecekleri bir hedefleri var
EY Erdoğan,ileri demokrasi nerede kaldı.Sana laf yok .Sana oy veren ahmaklara diyeceğim çok. dedim gitti.
En büyük ödül en büyük yalakaya verilir. Emri en kısa sürede yerine getirdiği için bunun ufku açık. Demokrasimiz daha İleri seviye ye ulaştığında seçim masraflarından ülkemiz kurtulacak inşallah. gel diyince koşarak gelip git dediğinde gideceksin.
il başkanlığına kadıköy ilçe başkanı İsa mesih şahin yakışır
Gelen gideni aratır
FETÖ TEMİZLİĞİ YAPILIRKEN ESAS FETÖCÜLER ÇAKTIRMADAN YERLEŞİYOLAR KURUM ATAMALARINA DİKKAT EDİLMELİ ÇOK BÜYÜK TEREDDÜT İLE İZLİYORUM SADECE OY VEREN BİR ŞAHIS OLARAK SONUÇ GALİBA OY KAYBEDECEK PARTİ TABİİ CUM. BAŞK. HARİÇ BİRDE VEKİL ADAYLARINI GÖRÜNCE KESİN KARAR VERİRİZ ARTIK
rabbim biliyor ben marsa füze gönderdim.
lafa bak onurla ve itibarla geldiğim görevimden yine onurve itibarla genel merkezden gece arannarak kapı dışına konuldum diyemiyorda laf salatası yapıyor bunlar hepsi fetönün işaret ettiği ile göreve gelenler madem sen o kadar temizsi dürüssün beyaz gömleğine leke sürmedin çalışkansın başarılısın gayet sadıksın da 3 yıllık bir il başkanıyken neden azlediliyorsun geç o ayakları ama bu millet ne zaman gözünü açar seçim zamanı dağıttığınız o rüşvet kolilerini yüzünüze çarparsa işte o zaman vay halinize er geç yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz RABBİM aldığınız ahları yanınıza koymayacak
22.45 te genel merkezden arandığını söylüyor. 9 şubatın kendisi için özel bir gün olduğunu söylüyor. Genel merkezde çalışmalarından dolayı özel gün hediyesi vermiş.
Otur kalk oturun yatın istifa edin atadım aldım.. demkrası işde bunun adı akp buna demkrasi di,yor hadi ordan 2019 da alırsınız boyununun olcusunu sonra bagrırmaya cagırmaya yemezlerrr
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