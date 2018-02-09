AK Parti İstanbul İl Başkanı Temurci istifa etti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti İstanbul İl Yönetimi'ni ziyareti sırasında elini sıkmadığı İl Başkanı Selim Temurci, daha önce istifa etmiş ancak “Şu an zamanı değil” denilerek geri çevrildiği iddia edilmişti. Son dakika habere göre, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, görevinden istifa etti. SELİM TEMURCİ: NASIL DİK DURDUĞUMUZU HERKES BİLİYOR



AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda bugün basın toplantısı düzenledi. Toplantıya çok sayıda partili katılırken, Selim Temurci, görevde olduğu süreyi üç bölüme ayırdığını söyledi. Temurci, dün gece genel merkezden arandığını söyleyerek sözlerine başladı. "Bugün benim için çok özel birgün. Dün saat 22.45'te Genel Merkezimizden arandığımda 8 Şubat'tı, bugün 9 Şubat. Çok güzel bir tevafuk" diyen Temurci, şöyle konuştu: "Genel Başkan değişikliğinden, 1 Kasım'dan sonra yeni bir dönem başladı İstanbul teşkilatları için. Bu bir taraftan kendi içimizde büyük bir imtihan, diğer taraftan yeni Türkiye'nin hedefleri için nefislerimizi bir tarafa koyarak çok daha çalışma zamanıydı. Ancak hiçbirimiz 15 Temmuz'da gerçekleşen o alçak FETÖ terör girişimini, ihanetini beklemiyorduk. O gece işte bu bina direnişin ilk kıvılcımının, ilk talimatlarının verildiği merkezlerden biri oldu. Rabbim, İstanbul, tarih ve sizler şahitsiniz ki biz o gece milletine, devletine, davasına liderine sahip çıkmak için sağına soluna bakmadan 'ben buradayım' diyen ilk teşkilat AK Parti İstanbul teşkilatı olmuştur. Seçimlerden konuşuyoruz; 15 Temmuz AK Parti İstanbul Teşkilatlarının kazanmış olduğu en büyük zaferdir. Ben buna yürekten inanıyorum. Ve o gece sonucu bekleyenlere inat benim çalışma arkadaşlarım, ilçe başkanlarım, belediye başkanlarım 15 Temmuz destanının adeta görünmez kahramanları olmuştur. Hamdolsun 15 Temmuz gecesinde liderimizle, milletimizle tek yürek, tek yumruk olarak hainlere İstanbul emanetini, AK Parti'nin kalesi olan İstanbul İl Başkanlığı'nı teslim etmedik."

Bu dönemde AK Parti İstanbul İl Başkanlığı teşkilatlarının olağanüstü bir performans sergilediğini söyleyen Selim Temurci, "İki seçim arası yaşanan terör olayları, il başkanlığına yönelik terör saldırı girişiminde İstanbulluların bize verdiği destekle nasıl dik durduğumuzu herkes biliyor. Bizi kucaklayan İstanbul'un her noktasında kapısını, gönüllerini bize açan İstanbullu kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı. "RABBİM ŞAHİTTİ, İSTANBUL ŞAHİTTİR"



15 Temmuz hain darbe girişimine de değinen AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, " 15 Temmuz alçak FETÖ terör ihanetini beklemiyorduk. Bu bina direnişin ilk kıvılcımın ilk talimatlarının verildiği merkezlerden biri oldu. Rabbim şahittir İstanbul şahittir biz o gece milletine devletine davasına, liderine sahip çıkmak için sağına soluna bakmadan ben burdayım diyen ilk teşiklat AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'dır" dedi. Başarı ya da da başarısızlık işe kattığınız samimiyete ve gayretinizle ilgilidir" diyen Selim Temurci, "Rabbim o samimiyeti yakınen bilendir. O bize bizden yakındır. Önemli olan O'na mahcup olmamaktır. Bizim davamız rakamları sığmayacak kadar büyük bir davadır. Davamız bizim hayatamızdır. Yüce mevlamız her olayda bizi farklı imtihan etmiştir. Yeni bir imtihanla karşı karşıyayız" dedi.

"KIRDIĞIMIZ KARDEŞLERİM OLDUYSA HAKLARINI HELAL ETSİNLER"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden genel başkan olmasıyla yeni bir döneme girildiğini söyleyen AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, "Yeni dönem partimize hayırlara vesile olsun. Büyükşehir Belediye başkanımız Kadir Topbaş, görevinden beyefendiliğine yakışan bir şekilde ayrıldı. Makamların değil bu davanın adamı olmak en önemli misyon olmuştur. Onurla şerefle geldiğimiz görevimden hamdolsun, yine büyük bir onurla, itibarla ayrılmanın mutluluğu içindeyim. Kırdığımız kardeşlerim olduysa haklarını helal etsinler" dedi. LİDERLERE TEŞEKKÜR ETTİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını arz eden Temurci " Cumhurbaşkanımız sadece Türkiye'nin değli mazlumalrın lideridir. Rabbim ona sağlık sıhhat versin. Başımızdan eksik etmesin" diyerek "İstanbul'da onlarca miting beraber yaptığımız Ahmet Davutoğlu hocamıza, partimizin genel başkanı seçilen ve Başbakanımız Binali Yıldırım beye şükranlarımız arz ediyorum. Benim için ağabey olan Kadir Topbaş beye şükranlarımı arz ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı olana Mevlüt Uysal Bey'e başarılar diliyorum" ifadesini kullandı.

"BEN BU BEYAZ GÖMLEĞE BİR LEKE BİLE DEĞDİRMEM"



Makamlar ve mevkilerin geçici olduğunu söyleyen Temurci, "Makamlar ve mevkiler geçici davanın adamı olmak bizim için bakidir. Ak partimizin bizim davamızın adı olduğu sürece bizler bu davanın bir neferiyiz. Biz makamların neferi değil davanın neferiyiz. Doğarken ölürken beyaz gömlek giyeriz. Partiye üye olduğum günden bugüne görevim boyunca üzerimde beyaz gömleğim oldu. Ben bu beyaz gömleğe leke bir leke değdirmedim. Buna şahitsiniz" dedi.Bu sırada Selim Temurci'nin duygusal anlar yaşadığı görüldü. İstifa açıklamasının ardından Selim Temurci'ye plaket takdim edildi. TEMURCİ'NİN YERİNE KİM GELECEK?



Selim Temurci’nin yerine Bayram Şenocak ve Ahmet Cin isimlerinin kulislerde dolaştığı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuşulan iki ismin dışında sürpriz yapabileceği bu isminde İstanbul Eski İl Başkan Yardımcısı ve İstanbul milletvekili Haydar Ali Yıldız'ı atayabileceği ifade edildi. Ancak kulislerde, MÜSİAD yönetim kurulu üyesi de olan Bayram Şenocak ismi ön plana çıkıyor.