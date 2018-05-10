AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda görev dağılımı yapıldı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığına Ahmet Cin, Teşkilat Başkanlığına Salih Çağdaş, Seçim İşleri Başkanlığına Rabia İlhan, Tanıtım ve Medya Başkanlığına Sevim Sayım Madak, Dış İlişkiler Başkanlığına Melih Şükrü Ecertaş, Sosyal Politikalar Başkanlığına Hakan Bahadır, Yerel Yönetimler Başkanlığına Habil Yazıcı, Ekonomi İşleri Başkanlığına Bünyamin Demir, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığına Sedat Ecin, İnsan Hakları Başkanlığına Aysun Çeliker, Mali ve İdari İşler Başkanlığına Murat Musaoğlu, Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığına Yunus Fırat Aydın, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Başkanlığına Fadime Zehra Şener ve İl Sekreterliğine de Nilüfer Arısoy getirildi.

Açıklamada, İl Başkanı Şenocak'ın şu görüşlerine yer verildi:

"Hep birlikte AK Parti bayrağını İstanbul’da daha güçlü bir şekilde dalgalandıracağımız bir ekip oluşturduk. Yürütme kurulumuz ve yönetimimizle birlikte, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde ilk hedefimiz Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı ülkemizin ilk başkanı yapmak ve partimizi İstanbul’umuzda 60+1 hedefine ulaştırmak olacaktır. İçinden geçtiğimiz bu tarihi süreçte İl Yürütme Kurulu üyelerimizin büyük başarılara imza atacağına inancım tamdır. Bu dönemin arkadaşlarıma, İstanbul’umuza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

