HABER

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda görev dağılımı yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 17:59 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim manifestosunu açıkladığı AK Parti İstanbul 6. Olağan İl Kongresi'nin ardından İl Başkanı Bayram Şenocak başkanlığında toplanan yönetim kurulu sonrası, görev dağılımları belli oldu - AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak: - "Yürütme kurulumuz ve yönetimimizle birlikte, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde ilk hedefimiz Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı ülkemizin ilk başkanı yapmak ve partimizi İstanbul’umuzda 60+1 hedefine ulaştırmak olacaktır"

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda görev dağılımları belirlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim manifestosunu açıkladığı AK Parti İstanbul 6. Olağan Kongresi'nin ardından İl Başkanı Bayram Şenocak başkanlığında toplanan il yönetim kurulu toplantısında görev dağılımları belli oldu.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığına Ahmet Cin, Teşkilat Başkanlığına Salih Çağdaş, Seçim İşleri Başkanlığına Rabia İlhan, Tanıtım ve Medya Başkanlığına Sevim Sayım Madak, Dış İlişkiler Başkanlığına Melih Şükrü Ecertaş, Sosyal Politikalar Başkanlığına Hakan Bahadır, Yerel Yönetimler Başkanlığına Habil Yazıcı, Ekonomi İşleri Başkanlığına Bünyamin Demir, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığına Sedat Ecin, İnsan Hakları Başkanlığına Aysun Çeliker, Mali ve İdari İşler Başkanlığına Murat Musaoğlu, Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığına Yunus Fırat Aydın, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Başkanlığına Fadime Zehra Şener ve
İl Sekreterliğine de Nilüfer Arısoy getirildi.

Açıklamada, İl Başkanı Şenocak'ın şu görüşlerine yer verildi:

"Hep birlikte AK Parti bayrağını İstanbul’da daha güçlü bir şekilde dalgalandıracağımız bir ekip oluşturduk. Yürütme kurulumuz ve yönetimimizle birlikte, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde ilk hedefimiz Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı ülkemizin ilk başkanı yapmak ve partimizi İstanbul’umuzda 60+1 hedefine ulaştırmak olacaktır. İçinden geçtiğimiz bu tarihi süreçte İl Yürütme Kurulu üyelerimizin büyük başarılara imza atacağına inancım tamdır. Bu dönemin arkadaşlarıma, İstanbul’umuza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

SGK açıkladı! Milyonlarca hastaya müjdeSGK açıkladı! Milyonlarca hastaya müjde
Gülen'in avukatından 'Şike Davası' itirafıGülen'in avukatından 'Şike Davası' itirafı
'Ölüm patroniçesi' yakayı ele verdi'Ölüm patroniçesi' yakayı ele verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı

En Çok Okunan Haberler

Ziraat Bankası ve Halkbank konut kredisi faiz oranlarını indirdi

Ziraat Bankası ve Halkbank konut kredisi faiz oranlarını indirdi

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

Film galasında olay kıyafet

Film galasında olay kıyafet

Bekir Bozdağ'dan CHP'ye dönen milletvekilleri hakkında çarpıcı yorum!

Bekir Bozdağ'dan CHP'ye dönen milletvekilleri hakkında çarpıcı yorum!

AK Parti ile MHP birbirine girdi

AK Parti ile MHP birbirine girdi

Gündem yaratacak iddia: CHP'den Saadet Partisi'ne adaylık teklifi

Gündem yaratacak iddia: CHP'den Saadet Partisi'ne adaylık teklifi

İlginizi Çekebilir

100 bin imza süresi doldu! İşte cumhurbaşkanlığı adaylığı için 4 ismin ulaştığı rakam!

100 bin imza süresi doldu! İşte cumhurbaşkanlığı adaylığı için 4 ismin ulaştığı rakam!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce, görüşmesinde neler konuşuldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce, görüşmesinde neler konuşuldu?

Karabük'te FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

Karabük'te FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

Türkiye Kupası finalinin oynanacağı Diyarbakır'da oteller tıklım tıklım

Türkiye Kupası finalinin oynanacağı Diyarbakır'da oteller tıklım tıklım

Tamam mı, devam mı? Fatih Portakal da tercihini açıkladı

Tamam mı, devam mı? Fatih Portakal da tercihini açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde sel felaketi! Mahsur kalanlar var

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde sel felaketi! Mahsur kalanlar var

Abdullah Gül'ü sevindiren seçim sonucu: Arkadaşıma iftira atılmıştı

Abdullah Gül'ü sevindiren seçim sonucu: Arkadaşıma iftira atılmıştı

Antalya Kemer'de feci kaza! Ölü ve yaralı var

Antalya Kemer'de feci kaza! Ölü ve yaralı var

Fatih Portakal 24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarının son durumuna dikkat çekti

Fatih Portakal 24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarının son durumuna dikkat çekti

Suriyeli kadın Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde bebek kaçırdı

Suriyeli kadın Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde bebek kaçırdı

Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den kritik görüşme

Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den kritik görüşme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.