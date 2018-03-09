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AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı: Ezilmiş kadınları gündeme getirenleri kınıyorum!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2018 07:49 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Şeyma Döğücü,"Son günlerde özellikle kadın problemlerini konuşurken sürekli şiddeti, ezilmiş kadınları gündeme getirenleri esefle kınıyorum. Bizim kültürümüzde kadına el kalkmaz. Bu bizde yaşanan bir şey değil. Bizim iktidarımızda kadına şiddetin, kadın ve töre cinayetlerinin çoğaldığını iddia edenler, o gelişmiş dedikleri ülkelerin istatistiklerine de baksınlar. Amerika’da, Avrupa’da acaba yılda kaç tane kadın ölüyor?" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kadın Koordinasyon Merkezi tarafından Florya Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen "Kadınlar Günü" etkinliğine İBB Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Şeyma Döğücü ve çok sayıda kadın davetli katıldı.

Toplantıda konuşan AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Şeyma Döğücü, "Aslında biz son senelerde 15-20 yıldır Kadınlar Günü’nü kutluyor olmakla beraber, kadim memleketimizin kadim kültüründe kadın her zaman baş tacı olmuştur. Bizim Hz. Hatice’lerimiz var. Eşine anında destek olan, inanan, iman eden muhteşem bir örneğimiz var. Bizim Hz. Fatma’larımız, Hz. Ayşe’lerimiz var. Son günlerde özellikle kadınların, kadın problemlerini konuşurken sürekli şiddeti gündeme getiren, sürekli ezilmiş kadınları gündeme getirenleri buradan esefle kınıyorum. Bizim kültürümüzde kadına el kalkmaz. Bu bizde yaşanan bir şey değil. Kadınla şiddeti bir arada kullanmayalım. Çocuklarımızın zihninde bir ön yargı oluşturmayalım. Kadınlarımızı olumlu yönleriyle tanımlayalım, olumlu yönleriyle tanımlayalım. Bu oyunlara gelmeyelim" dedi.

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"KADINI ANNE OLARAK ANMAKTAN ÇEKİNEN ZİHNİYETLE SAVAŞIYORUZ"

Döğücü, "Kadınların tabi ki mağdur olmasını istemeyiz ama özellikle bizim iktidarımızda kadına şiddetin, kadın ve töre cinayetlerinin çoğaldığını iddia edenler, o gelişmiş dedikleri ülkelerin istatistiklerine de baksınlar. Amerika’da, Avrupa’da acaba yılda kaç tane kadın ölüyor? Kaç tane kadın şiddet görüyor? Lütfen bunlara da baksınlar. Bu sadece Türkiye’nin değil, dünyanın da bir problemidir. Biz kadınlar okuruz, kariyer yaparız, evlatlarımıza bakarız, eşlerimizin gözünün içine bakarız; çünkü bizler anneyiz veya anne adayıyız. Kadını anne olarak anmaktan çekinen bir zihniyetle karşı karşıyayız ve savaşıyoruz. Bu nasıl bir bakış açısıdır?" diye konuştu.

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"İNANCIMIZA YÖNELİK SALDIRI VAR"

İBB Başkanı Mevlüt Uysal, "Geçmişte kadınlara yönelik ayrımcılık gündeme geldiği zaman inancımıza yönelik saldırı var. Ama bakıyoruz ki, o dönemde kadının adı yokken kadını baş tacı yapmış bir inancımız, bir dinimiz var. O dönemde, peygamberimizin eşlerinden bir tanesi, o dönemin en büyük tüccarı, eşlerinden bir tanesi savaşı komuta ediyor, yani bugünün genelkurmay başkanı" dedi.

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''BU ÜLKE 15 TEMMUZ’DA HAİNLERE TESLİM OLMADIYSA KADINLARIN SAYESİNDEDİR''

Uysal, "Anadolu’da hiç kimse eşinden habersiz iş yapmaz. Adamın köyde kızını istemeye gelirler, akşam hanımına sorar. Tarlasında mahsül varsa, tüccarın verdiği fiyatı bir düşüneyim der; ama aslında hanımına sorar. Evdeki işlerde kadının etkisi büyüktür. İstanbul gibi büyük şehirlere geldik, bizim adetlerimizi, huylarımızı aldı götürdü. Kadın hakları anlatılmadığı için yanlışlar oluştu. Ama ’kadın toplumun direğidir’ anlayışımız ayakta. Bunu Kurtuluş Savaşı’nda, 15 Temmuz’da gördük. Erkeklerden daha cesur davranıp, onlara meydan okuyan kadınlar. Bu ülke 15 Temmuz’da hainlere teslim olmadıysa, kadınların sayesindedir" dedi.

DHA

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Okuyucu Yorumları 34 yorum
ARAŞTIRIP KONUŞUN SAYIN KADIN KOLLARI BAŞKANI.... TÜRKİYEDE SADECE ŞUBAT AYINDA ÖLDÜRÜLEN KADIN SAYISI 48 .... DEDİĞİNİZ YERLERDE BI SAYI NEKADARDIR BİR ARAŞTIRIN ... YAZIKLAR OLSUN ... HALA BÖYLE BİR SORUN OLMADIĞINDAN BAHSETMESİ ÇOK SIKINTI.... BU BİR SORUN VE HEMEN EL ATILMALI....
@beyazit_yilmaz_2017 Kardeşim birine araştır derken önce kendin araştırmalısın. Ama ben seni yormayım, yanlışım varsada düzeltin geçen sene yapılan araştırma diye hatırlıyorum kadın erkek haklarının eşitliğini savunan ülkelerde kadın cinayetlerinin daha fazla olduğunu Avrupada Cinayet vakalarının %28 civarında kadın ölümleriyle bittiğini bunun Türkiye ye oranla %7 daha fazla olduğunu öğrenmiştim. Tabi gurur duyulacak birşey olmamakla birlikte Avrupa daki o kadar ülkeyle Türkiye kıyaslanarak yapılmış bir sonuç. Ama şunuda belirtmekte fayda var medeniyet te çözmüyor işi.
Yine akp'li yine sadece laf ta kalan açıklamalar. Bakan siz açıklasaydınız sayıyı bırakın boş konuşmayı
Ülkende nice masum kadının doğumhaneden-hapishaneye yeni doğmuş bebeği,özürlü evlatları olan ,bakıma muhtaç yaşlısına bakmaktan başka zamanı bulunmayan kadınları,80-90 yaşlarındaki % 90 görme,şeker-tansiyon-kalp hastası olup,bakıma muhtaç yaşlıyı hapşse tıktıran CEBBAR-ZALİM AKP iktidarınn mesullerinden olduğun için elbette göremezsiniz. SİZİN ZULÜMÜNÜZ-HAKSIZLIKLARINIZ-YOLSUZLUKLARINIZ -adaleti tarumar edşiniz arşı alaya ulaştı siz sağır-görme-idrak etme özürlü olduğunuz için haberiniz yok.
Haberin başlığı, kadın sanki kötü bir şey söylemiş gibi lanse edilerek atılmış. İl başkanı doğru söylüyor, medeni dediğiniz avrupa'da kadınlar sadece seks objesi haline gelmiş, her gün binlercesi içki,esrar,eroin, seks bataklıklarına zorla çekiliyor. Haber yapacaksanız avrupaya şöyle bir açılın.
BUNU SÖYLEDİGİN İÇİN BENDE SENİ KINIYORUM NERDEN NEREYE GETİRDİNİZ KADINLARIMIZI ÇOCUKLARIMIZI DİNİMİZİ DÖNÜNDE BAKIN SON 15 YILDA NELERİ KAYBETMİŞİZ BİLMEK İSTEMİYORSAN YAKININDA BİR CUMHUTİYET KADINI BULDA SOR ÖGRENİRSİN
Saçmalamış kadın olarak kadın haklarını savunması gerekirken utanmamış partisini savunmuş yazık ki ne yazık.
ALLAHIM SEN BİZİ CAHİL , AKILSIZ İNSANLARIN SEVGİSİNDEN KORU
haber başlığına bak bide icerigine bak..insanlar galeyana geliyor..zaten cogu chpkk lilar haberi okumadan yorum yapiyor.. sizde onlara zemin ayarlama şekli...
MİLLETVEKILI GEL KEYFIM GEL
ondan karısını kesiyor adamlar ya.
15 temmuzu örnek göstereceğinize kurtuluş savaşını örnek göstersenize. kadınların gününde bir kadın olarak kadın üstünden siyasi prim yapmaya çalıştığınız için utanmalısınız. avrupaya bakın orda şöyle böyle diyosunuz beni benim ülkemdeki sorunlar ilgilendirir. ha yok illa bakın dersenizde her yönüyle bakalım o zaman konusabilecekmisiniz. :)
Ezbere konuşuyorsun ve insanlar kandırıyorsun. Sen insanların İstatistiklere bakamıyacağını mı zannediyorsun. Belki seni dinleyen kitle bakamıyabilir. Ama istatistikler senin tam tersini söylüyor. Kadına şiddette Maalesef Bir çok Afrika ülkesinin bile önündeyiz.
lanet olsun sizin o çürük beyninize ! bazı sistem için düşüncelerinizin ne kadar yanlış olduğunu bildiğiniz halde yanlışı konuşmanız,lanet olsun size
SEN ÖZGÜRLÜĞÜ DEĞİL KÖLELİĞİ İSTEDİĞİN İÇİN KISKANDIN DEĞİLMİ.KENDİ HEMCİNSİNE İHANET EDEN SIRF YALAKALIK OLSUN DİYE KONUŞAN ZAVALLI.
kadinlar erkeklere hiiiiç laf etmesin, asıl kadinin en büyük düşmani yine... görüyorsunuz anlatmaya gerek yok.
yozlaşmış düzenin savunucusu(yobaz) dediğimizde de biz kötü oluyoruz.
Bende seni kınıyorum
nasıl utanmadan sıkılmadan bunu söylıyebılıyosun ama sen ak partılı kadınları söylüyosun tabı
Başkan hanım..amerikanın nufusü 323 bin..türkiyenin 80 bin..yani 4 katı büyük..2017 yılında 409 kadın öldürülmüş..Ezilen kadınları ezenler hep yakınları..Bunu durdurmanın çarelerini arayın..
BU CEHALET ANCAK AKP İLE OLUR. TEK BAŞINA BAŞARAMAZSIN.
BU AHMAKTANDA BU BEKLENİR NE PARTİSİNDE NEKENDİNDE HAYIR VAR
Bizde seni KINIYORUZZ...Bi bitmedinizz
HADİ ABLAM AL KOYUNLARI GİT ARABİSTANA SEN
zaten kadının soyadı (döğücü) zihniyetini gösteriyor.ensar vakfında 45 erkek çocuğa tecavüz ahlaksızlığı için dönemin aile bakanı sema Ramazanoğlu "bir defa olmuş olmakla bir şey olmaz vakfı karalamayın" demişti.olayın aydınlatılması için verilen önerge iktidar vekillerinin oylarıla red edilmişti.
Bunu söyleyen sözüm ona bir Kadın Yazıklar olsun size,Ne demek Ezilmiş Ezik Kadınlar demek ne demek? Hiçmi arlanma yok sizde
Araştırdık sayın kodın kollari Başkanı gelişmiş ülkelerin tamaminda sadece 15 yıllık türkiye iktidarındaki kadar değil sizin okumanız yok galiba düşünmeden konuşmayın anlayıp konuşun
ŞEYMANIM HERŞEKİLDE YAŞAMAMIŞTIR BU GÜZEL TABİ AMA ŞEYDA HANIM MEMLEKETİN VE DÜNYANIN BU HALİNDEN HERALDE HABERSİZ GAZETE OKUYORLARMI ACABA HERÜN OLMASINKİ KADIN ŞİDDETE MARUZ KALMAMIŞ ÖLDÜRÜLMEMİŞ YADA TACİZE TECAVÜZE UĞRAMAMIŞ BİZDE OLMAZ DERKEN HERHALDE ÇEVRESİNE BAŞKA BİR GÖZLÜKLE BAKIYOR ETRAFLARINA BİR BAKSINLAR
kadınlar gününde yapılanlar asla ve asla kabul edilemez Beyler acil bakın.Yutubda video çekerek tahmin paylaşan çocuğu gördünüz mü?ne söylediyse gelmiş mk bakın adı Molvin Paydin.Yalan söylüyorsam adiyim aratın Molvin Paydin diye görün tahminlerini.Hele bugün tüm tahminlerini tutturmuş.Bir çıkarım varsa dediğim gibi adiyim.Herhangi birşeyde istemiyor ücret ya da başka şeyler istemeden paylaşıyor.İşin ilginci video çekerek istatistik ve nasıl oynanacağını açıklıyor yemin ediyorum size.Youtube Molvin Paydin yazıp bakın dediklerimi anlayacaksınız :)
fıkır neyse zıkır odur yorumsuzsuzsunuz
Yorumu görünce hangi parti demedik malum. Belliydi hangi parti olduğu. Biz de el kalkmaz biz de olmaz. Ulan kim yapıyor bu şiddeti. Ayrıca Avrupa da oran ha yüksek ha az. Ne önemi var.
şu kadının suratına bak hele adama benziyormu
Gündeme getirmeyin, diğer ülkelere göre bizim kadın tecavüz/cinayet sayımız az mı demek istedi bu kadın? Yazık! Bunun ne acı ne olağanüstü hal ilanlık durum olduğunu anlaması için başına mı gelmesi gerekiyor kendisinin ya da evlatlarının? Kör zihniyet.
yorum mu içim den yapıyorum.böyle başa böyle tarak.% 50 oy .sahi biz neden bu kadar çok saman ithal ediyoruz..
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