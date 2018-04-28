AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları İl Kongresi

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İçerideki Soroslar, dışarıdaki Soroslar, hepsi birleşmişler, sadece AK Parti'yi nasıl bitiririz. Bitiremeyeceksiniz, bölemeyeceksiniz. Allah'ın izniyle inandığımız bu yolda kararlılıkla yürüyoruz ve yürüyeceğiz." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen, İstanbul İl Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kadınlardan AK Parti'nin bugüne kadar yaptığı icraatları her fırsatta millete anlatmalarını istedi. Haziran'da çok farklı bir seçim olacağını ifade eden Erdoğan, "İnşallah bir kez daha milletimizin karşısına çıkıyoruz, bugüne kadar yaptıklarımızın hesabını veriyoruz, yapacaklarımızı da anlatıyoruz." dedi. Muhalefetin yaptığı bir şeyin olmadığını, neyi yaptığını anlatamayacağı için neyi yapmak istediğini söyleyeceğini dile getiren Erdoğan, "Karnemiz gayet dolu. Gayet iyi durumdayız. Yeni yönetim sisteminde Cumhurbaşkanı ve belediyeler olarak, el ele vererek İstanbul'u çok daha ileriye taşıyacak projeleri hayata geçireceğiz. Unutmayın İstanbul büyüdükçe Türkiye büyür. Bunun için Cumhurbaşkanı olarak mesaimin önemli bir bölümünü İstanbul'a vermemden daha tabii bir şey olamaz. Bizim İstanbul'a sevdamız son nefesimize kadar bitmeyecek. Böyle bir sevdadır." diye konuştu

Necip Fazıl Kısakürek'in "Gideriz, nur yolu izde gideriz /Taş bağırda, sular dizde, gideriz/ Bir gün akşam olur, biz de gideriz /Kalır dudaklarda şarkımız bizim" dizelerini okuyan Erdoğan, şöyle devam etti: "Biz gitsek de inşallah ülkemize ve özellikle İstanbul'a olan sevdamızın şarkısı Allah'ın izniyle dudaklarda kalacaktır. 24 Haziran seçimlerinde işte bu yolda, bir kez daha milletimizin huzuruna çıkıp destur isteyeceğiz. Bizim Türkiye için hedeflerimiz var, bizim milletimiz için hayallerimiz var. Bizim çocuklarımıza bırakmak istediğimiz bir ülke fotoğrafı var. Bu fotoğrafta yokluğa, yoksulluğa, yasaklara, -açıyorum- baskıya, zulme, haksızlığa, adaletsizliğe, esarete yer yoktur. Bizim, büyük ve güçlü Türkiye fotoğrafımızda sadece demokrasi vardır, sadece adalet vardır, sadece hukuk devleti vardır, sadece temel haklar ve özgürlükler vardır, sadece refah vardır, sadece kalkınma vardır." - "Sandıklarda Sorosları bitirmeye var mıyız?" Kadınlara seslenerek, "24 Haziran'da demokrasimizi daha da güçlendirmeye var mıyız?", "24 Haziran'da ekonomimizi daha da büyütmeye var mıyız?", "24 Haziran'da ülkemizi daha ileriye taşımaya var mıyız?", "24 Haziran'da rekor bir oyla Cumhurbaşkanı seçmeye var mıyız?", "24 Haziran'da Meclis'te en yüksek oyu ve sandalye sayısını almaya var mıyız?", "24 Haziran'da kendimizle birlikte tüm dünyada bizi takip eden yüzlerce milyon kardeşimizin yüreğini ferahlatmaya var mıyız?" diye soran Erdoğan, salondan "Evet" cevabını aldı. Erdoğan, konuşmasına şöyle sürdürdü:

"24 Haziran'da sandıklarda Sorosları bitirmeye var mıyız? Çok önemli bu. Ne tezgahlar, ne tezgahlar... İçerideki Soroslar, dışarıdaki Soroslar, hepsi birleşmişler, sadece AK Parti'yi nasıl bitiririz. Bitiremeyeceksiniz, bölemeyeceksiniz. Allah'ın izniyle inandığımız bu yolda kararlılıkla yürüyoruz ve yürüyeceğiz. Kardeşlerim, siyasi hayatımda, hep hanım kardeşlerime güvendim. En verimli çalışmaları hep hanım kardeşlerimle birlikte yürüttüm. Sizler bugün burada 'tamam' diyorsanız, 24 Haziran'da zaferimiz tamamdır inşallah. Unutmayın, kale içeriden fethedilir. O da sizinle olur. Dünyada kadınların isteyip de başaramadığı bir iş var mıdır? Ben bilmiyorum. Güçlü kadınlarla güçlü yarınlara. Bugün burada sizlerin gönlünde ve gözünde 24 Haziran başarısının azmini, heyecanını, kararlılığını görüyorum. İnşallah o gece zaferimizi de sizlerle birlikte kutlayacağız." Türkiye'nin 2007 yılındaki Cumhurbaşkanının doğrudan halk tarafından seçilmesini öngören anayasa değişikliğiyle başlattığı işi 24 Haziran'da nihayete erdireceğini dile getiren Erdoğan, "Geçtiğimiz 10 yılda yaşadığımız her hadise bize atılan bu adımın ne kadar doğru olduğunu göstermiştir. Ülkemizin yaklaşık 200 yılı bulan yönetim sistemi arayışlarında dönüm noktalarını Tanzimat'ın ilanı, Cumhuriyet'in kuruluşu ve özgür seçimlerle çok partili siyasi hayata geçmemiz olarak sayabiliriz. Şimdi, burada bir şeyi özellikle vurgulamak istiyorum. O da şudur; inşallah 16 Nisan'la hukuki temeli atılan 24 Haziran tarihini ne yapacağız, buna ilave edeceğiz. Çünkü 16 Nisan bunun tamamı değildi, sadece bir kısmıydı. Şimdi tamamını inşa ediyoruz. Esasen bunların hepsi birbirini tamamlayan bir sonrasının önünü açan atılımlardır." diye konuştu.

- "Gözleri yaşlı milletvekillerine üzüldüm" Yaşanan dönemin öneminin, bazen çok sonraki zamanlarda anlaşılabildiğini ifade eden Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "Mesela; 2007'deki Anayasa değişikliğinin ülkemizi bugünlere getireceğini o zaman çok az kişi kavrayabilmişti. Aynı şekilde birilerinin hala 24 Haziran'ın önemini anlayamadığını görüyorum. Eğer anlasalardı 18 Nisan'dan bugüne kadar geçen süreyi, saçma sapan, milletvekili transferleriyle, adaylık tartışmalarıyla, polemiklerle heba etmezlerdi. Ne yazık değil mi? Hale bakın. 15 tane milletvekilini kalkıyorsun, bir tane partiye, sözde bir partiye veriyorsun, neymiş grup kursunlar. Bu bir defa 15 tane milletvekiline saygısızlıktır. Onlara oy veren halkımıza da saygısızlıktır. Onlara demokratik haklarını kullanmak suretiyle bir milletvekili payesini verenlere saygısızlıktır ama hani bu diktatör var ya, ikide bir bana diktatör diyor, diktatörün ta kendisi sensin. Hem de öyle bir diktatörsün ki insanların iradesine ipotek koyuyorsun. Baktım gözleri yaşlı milletvekilleri var orada. Üzüldüm. Çünkü bu parlamentonun içinde böyle milletvekilleri olamaz. Ne yapsın garibim. Genel Başkanları emretti onlar da gözleri yaşlı olarak oraya gitti. Gitti de parlamentoda o sözde, yeni adım atan partinin sıralarına oturmadılar. Yine nerede kaldılar? Mevcut partisinin sırasında, koltuklarında kaldılar. Böyle bir demokrasi olur mu? Böyle bir politika olur mu? Böyle bir siyaset olur mu ama bu ana muhalefet işte bu ülkeye bunu da kazandırdı. Ben de diyorum ki asıl belirleyici sen değilsin, asıl belirleyici milletimdir 24 Haziran'da bunu sana gösterecek."

- "Bu ittifak cumhurun ittifakıdır" Yeni yönetim sisteminin ne anlama geldiğini çok iyi bildikleri için çalışmaları ona göre yaptıklarını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti: "Seçimlerin 2019 yılında yapılacağını hesap ederken bile partimizi ve ülkemizi vakitlice bu büyük değişime hazırlamak için erkenden yola çıkmıştık. Seçim ittifaklarından milletimizle kucaklaşmaya kadar tüm altyapımızı oluşturduğumuz için 24 Haziran tarihi bizde herhangi bir telaşa, herhangi bir şaşkınlığa yol açmadı. Teşkilatlarımızla ve parti organlarımızla kesintisiz bir istişare halinde adımlarımızı atıyoruz, Yüksek Seçim Kurulunun takvimine göre, ona paralel olarak, tüm hazırlıklarımızı tıkır tıkır yürütüyor, sandığın milletimizin önüne konacağı günü sabırsızlıkla bekliyoruz. Çünkü biz hiçbir zaman sadece seçimden seçime milleti hatırlayan parti olmadık. Bizim her günümüz, her anımız milletimizle birlikte geçiyor. Şimdi seçimler dolayısıyla milletimizle aramızdaki bu muhabbeti, bu hasbihali daha da sıklaştıracağız. Şimdi ben sizlere özellikle şunu söylüyorum; Milliyetçi Hareket Partisi ile biliyorsunuz bir ittifak oluşturduk. Bu ittifak cumhurun ittifakıdır. Dolayısıyla cumhurun ittifakında ben inanıyorum ki sizler aramızdaki bu dayanışmayı daha da güçlendireceksiniz, hiçbir dedikoduya, fitneye, fesada fırsat vermeden, el ele, dayanışma halinde cumhurun ittifakı olarak hem Cumhurbaşkanımızı seçeceğiz, hem de parlamentoda cumhurun ittifakı olarak çok güçlü bir grupla temsil yetkisini milletimizden alacağız."

- "Afrin'de 4 bin 305 teröristi etkisiz hale getirdik" "Çok yoruldunuz biliyorum. Çünkü sadece koşarak insanoğlu yorulmaz bazen de oturarak yoruluyor." diyerek katılımcıları ayağa kalmaya davet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rabia işareti yaparak, katılımcılarla "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" söylemini yineledi. Erdoğan, şöyle devam etti: "Tek millette ne var? 81 milyon var. Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Gürcü'süyle, Abaza'sıyla, Boşnak'ıyla, Arnavut'uyla, Roman'ıyla 81 milyon, tek millet. 2, tek bayrak. Şu bayrağımızın güzelliğini görüyor musunuz? Bu bayrağımıza eş bir bayrak tanımıyoruz. Rengi şehidimizin kanı, hilal bağımsızlığımızın ifadesi, yıldız şehidimizin ta kendisi. Değerli kardeşlerim, işte hilal. Biliyorsunuz Afrin, Fırat Kalkanı bütün bunlar onun uğruna yapıldı. Şu anda Afrin'de son geldiğimiz sayıyı da sizlere vereyim, Afrin'de 4 bin 305 teröristi etkisiz hale getirdik. Kuzey Irak'ta 372 teröristi etkisiz hale getirdik. Yurt içinde Cudi'de, Gabar'da 281 teröristi etkisiz hale getirdik."

Konuşmasında şehitlere rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rabbim inşallah bütün şehitlerimizi o peygamberler makamına en yakın makamda taltif edecek, vaadi var. İnşallah, bundan yüce bir makam olmaz, Rabbim inşallah bizlere de o makamı lütfetsin. Kardeşlerim, dördüncüsü tek devlet. Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka devlet tanımıyoruz. Yok paralel devletmiş, yok şuymuş, buymuş. Paralel devleti isteyenler varsa buyrun Pensilvanya'ya. Buyursunlar oraya gitsinler. Avrupa'ya gitsinler, nereye isterlerse ama bu topraklarda paralel devlete yer olmayacak. Bu topraklarda Allah'ın izniyle devletine ihanet eden, vatanına ihanet eden, milletine ihanet edenlere yer olmayacak. İnsanca çalışacaksan, bu vatana hizmet edeceksen eyvallah. Aksi hayır." şeklinde konuştu. "Kardeşlerim bütün bunlar için bir şeye ihtiyacımız var; bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasını, 'Yol onun, varlık onun, gerisi hep angarya/ Yüzüstü çok süründün, ayağa kalk Türkiye" sözleriyle tamamladı.